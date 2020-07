Veganere vil ha statsstøtte: – En gjeng fanatiske kjøtthatere

Det norske vegansamfunn skal søke om statsstøtte som «livssynsorganisasjon». Det gjør Sp-politiker og kjøtt-elsker Jenny Klinge forbanna.

De senere årene er det blitt stadig flere vegetarianere og fleksitarianere. Men de som tar det helt ut er veganere. De spiser ingen produkter fra dyr. Melk, ost og fisk er borte fra menyen.

Det er ti år siden Norsk vegansamfunn oppsto. Men nå har de bestemt seg for å søke om å bli et godkjent livssyn på lik linje med Den norske kirke. Det er allerede anerkjent som et livssyn i enkelte andre land. Dermed kan det vanke statsstøtte for organisasjonen, melder Nationen.

– Det gjør at vi kan ta vekk medlemsavgiften, som er et hinder for mange unge mennesker, og at vi i større grad kan konkurrere med kjøttlobbyen, sier nestleder Samuel Rostøl i Norsk vegansamfunn til den svenske nettsiden Anlib.

Samuel Rostøl i Norsk vegansamfunn Foto: Katinka Sletten (Mediehuset Nettavisen)

- Gjør meg forbanna

En som ikke setter noe pris på at veganisme kan bli et anerkjent livssyn i Norge, er Sp-politiker Jenny Klinge. Hun mener dette er en gjeng «fanatiske kjøtthatere».

– Jeg kjenner dette gjør meg forbanna, sier Klinge på telefon til Nettavisen.

– Hvorfor i all verden skal vi bruke offentlige penger på at en gjeng fanatiske kjøtthatere skal få rekruttere flere veganere?

– Er det ikke bra at folk spiser mindre kjøtt?

– Det får folk gjøre som de vil med, jeg legger meg ikke oppi hva folk spiser. Men hvis man skal begynne å dele ut statsstøtte til denne typen organisasjoner uthuler man hele ordningen med støtte til trossamfunn. Hva er det neste som skal få statsstøtte, sadomasochister?

Hun er lei av at alle skal være så «forbanna politisk korrekte».

– Når det gjelder disse veganere, så har de én ting til felles med religion, og det er at de vil misjonere for synspunktene sine.

Ut mot«kjøttskam»

Klinge mener dette er et angrep på norsk kosthold, og ikke minst landbruket. Som flere landbrukseksperter har påpekt er det ikke enkelt for Norge å begynne å dyrke bare nøtter og korn som foreslått i EAT-dietten fra Gunhild Stordalen. Store deler av Norge er ubebodd med mye gress. Det er ideelt for husdyr som kyr, sau og geit.

BLID: Jenny Klinge fra Senterpartiet er vanligvis hakket blidere, men hun fikk nok da hun leste at veganere vil ha statsstøtte. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Hvis folk er i tvil om at Norge ville grodd igjen uten alle husdyrene, ber Klinge dem om å «kjøre seg en tur og se selv».

– Vi er helt avhengig av å skaffe innbyggerne nok mat. Det er helt grunnleggende å sørge for en god og ordentlig matproduksjon. Om denne gjengen får bre om seg vil vi miste næringsgrunnlaget. Norsk landbruk vil ikke kunne eksistere som det gjør i dag og da må vi importere mat fra deler av verden der folk sulter, sier Klinge til Nettavisen.

Hun mener flere må stå opp mot det hun kaller politisk korrekthet, og spesielt «kjøttskam».

– Å lage store debatter om norsk kosthold, og dette hersens begrepet kjøttskam mener jeg er helt bak mål, spesielt i et land hvor husdyrhold er så viktig del av matproduksjonen, sier Klinge.

Klinge sier hun skal sende et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) for å forsikre seg om at ikke ministeren støtter å gi statsstøtte til vegansamfunnet.

Nettavisen har vært i kontakt med Norsk vegansamfunn. De har ikke besvart vår henvendelse.