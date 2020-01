Vegg av taushet i IS-saken: Krever svar fra ministeren

Alle instanser henviser til taushetsplikten når det blir spørsmål om den terrorsiktede IS-kvinnen og hennes to barn. Nå krever toppolitiker svar fra ministeren.

Etter det ble offentlig kjent at den terrorsiktede IS-kvinnen og hennes to barn skulle hentes hjem, har det vært politisk storm i Norge.

En av de mest avgjørende spørsmålene i saken var helsetilstanden til den fem år gamle sønnen til den terrorsiktede kvinnen.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte at dette var et moralsk spørsmål, og gjorde helsetilstanden til sønnen det mest sentrale i saken.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria, sa Solberg.

I over en uke har Nettavisen hatt kontakt med Utenriksdepartementet, fylkesmannen i Oslo og Viken og advokaten til den terrorsiktede IS-kvinnen. Alle henviser til taushetsplikten på nær sagt alle spørsmål.

Nå krever stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim (Frp) svar fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om helsetilstanden til sønnen og hvilke undersøkelser som ble gjort av departementet.

Det viser et skriftlig spørsmål Nettavisen har fått tilgang på, som stortingsrepresentanten har sendt inn mandag morgen.

«Antatt syk»

Det vakte sterke reaksjoner da Høyre-nestleder Jan Tore Sanner under TV-programmet NRK Debatten i forrige uke gjentatte ganger sa: «antatt syk» fremfor å bekrefte at barnet faktisk var alvorlig syk.

Selv om Arbeiderpartiet har ivret for å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn, sa partileder Jonas Gahr Støre følgende under NRK debatten tirsdag 20. januar:

MÅ SVARE: Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) mener regjeringen bør svare på de faktiske forhold i saken. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

– Jeg mener regjeringen har en utfordring, fordi jeg synes Jan Tore Sanner er altfor uklar i svar på realitetene i denne saken. Du har konsulære hensyn å ta, du har taushetshensyn å ta, men du opererer fortsatt med begrepet «antatt syk». Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, sa Støre.

Støre mente det var fullt mulig å bekrefte eller avkrefte den alvorlige sykdommen uten å bryte taushetsplikten.

– Fryktet døden

Nils Christian Nordhus som er advokat for den terrorsiktede IS-kvinnen kom med en rekke påstander om guttens helse før han ankom Norge.

FORSVARER: Nils Christian Nordhus er den terrorsiktede IS-kvinnens forsvarer. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Det var hos NRK 7. august i fjor at den første påstanden fra Nordhus dukket opp.

Ifølge en erklæring skrevet av en barnelege i den syriske byen Raqqa, sto det «trolig har cystisk fibrose CF».

Under overskriften: Frykter for livet til norsk gutt (4) i Al Hol sa advokaten til NRK at gutten måtte hentes hjem til Norge.

– Man bør la tvilen komme gutten til gode. Til tross for at gutten i flere måneder har hatt tilgang til mat så har han ikke lagt på seg. Han er snart fem år og veier rundt 12 kilo. Det sier seg selv at noe er alvorlig galt. Da bør man la tvilen komme gutten til gode, i motsatt fall kan han dø, sa Nordhus til NRK.

Det er nå over fem måneder siden.

Selv om Nordhus delte helseopplysninger om barnet med både mediene, Utenriksdepartementet og flere andre før kvinnen og barna var kommet til Norge, er han ordknapp etter familien er kommet frem til Norge.

– Nei, disse barna har et ubetinget krav på fullstendig og absolutt skjerming, og enhver personopplysning om disse barna vil potensielt utsette dem for risiko for å bli identifisert, sa Nordhus på pressekonferansen etter familien var ankommet Norge.

For en uke siden tok Nettavisen kontakt med Nils Christian Nordhus for å spørre om følgende:

– Er det aktuelt for din klient å samtykke til at enten lege eller myndigheter kan kommentere helsetilstanden til sønnen?

Dersom det ikke er aktuelt, spurte Nettavisen om hvorfor.

Hele uken har Nettavisen sendt det samme spørsmålet. Nordhus har ikke besvart noen av spørsmålene. Før han til slutt sender følgende melding:

«Hei! Viser til tidligere avholdt PK (pressekonferanse journ. anm.) Jeg har ikke noe å tilføye til det som fremkom der.»

OVERRASKET: Den nå avgåtte justisministeren Jøran Kallmyr var overrasket over at utenriksdepartementet ikke hadde undersøkt saken nærmere. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Til helgen kom imidlertid flere nye opplysninger i saken, og tidligere justisminister Jøran Kallmyr forklarte til Aftenposten:

– Jeg er veldig overrasket over at man ikke sjekket dette bedre på forhånd, sa Kallmyr.

Avisen hadde også fått opplysninger fra personer i PST.

«Internt i PST skal flere ha stusset på at den antatt syke gutten var så aktiv og oppegående, forteller en sentral kilde i Justisdepartementet».

Fylkesmannen er taus

Advokat Nils Christian Nordhus har oppgitt at han har fulgt saken siden juni i fjor, etter å ha blitt engasjert av IS-kvinnens far. Hvordan saken er blitt finansiert er dermed blitt et spørsmål. Kvinnen kan ifølge vilkårene for fri rettshjelp ha krav på dette. Men heller ikke her ønsker instansene å informere.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er instansen har ansvar for å forvalte fri rettshjelp-ordningen. På spørsmål fra Nettavisen, skriver kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard følgende i en e-post:

– Vi kan dessverre ikke svare deg. En søknad om fri rettshjelp er taushetsbelagt og unntatt offentlighet, sier hun.

DNA: Utenriksdepartementet ønsker ikke å besvare om IS-kvinnens barn ble DNA-testet som del av standard prosedyre ved innvilgelse av statsborgerskap. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Et annet vesentlig moment er hvorvidt barna til IS-kvinnen er etablert som norske statsborgere. De fleste barn født i utlandet må registrere seg ved en utenriksstasjon.

Ifølge forskriften for folkeregisteret er det ordinær prosedyre at barn av norske statsborgere født i land som for eksempel Syria, DNA-testes før det blir etablert statsborgerskap.

På spørsmålet: «Har norske myndigheter sørget for at det har blitt tatt DNA-test for å fastslå at de to barna er kvinnens egne? Hvis ja, når og hvor ble testen gjort?»

Svarer Utenriksdepartementet i en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg:

«Barnas identitet og statsborgerskap er etablert i tråd med norsk lov».

– Litt rart

Toppadvokat Jon Wessel-Aas i Advokatfirmaet Lund & Co, mener hele situasjonen er spesiell, og at det ikke er noe problem å svare på spørsmålet om DNA-testen.

EKSPERT: Jusekspert og partner i Advokatfirmaet Lund & Co mener det utenriksdepartementet kan svare på enkelte av spørsmålene uten å bryte taushetsplikten. Foto: Lund & Co

– Å avkrefte eller bekrefte en standard prosedyre sier jo ingenting om vurderingen av selve saken. Det er fullt mulig å besvare dette spørsmålet, sier Wessel-Aas.

Han mener det er litt rart at ikke regjeringen har koordinert seg bedre, og sørget for gode svar på sentrale spørsmål i denne politisk betente saken.

– Dette er litt rart. Nå har denne situasjonen vedvart i over 10 dager. Det er rart at de ikke har tatt en liten runde på regjeringsnivå, slik at ikke ulike tjenestemenn blir usikre på hva de kan si og ikke.

Wessel-Aas mener også det burde være uproblematisk for myndighetene å informere om helsetilstanden er alvorlig eller ikke – uten å røpe mer.

– Det ville selvsagt være problematisk å gå inn på detaljer om sønnens helsetilstand. Men når dette er gjort til et sentralt tema, og at kvinnen selv tidligere har opplyst om at han var alvorlig syk og trengte helsehjelp, burde det være uproblematisk å besvare, sier han til Nettavisen.

Har ikke regnet på kostnadene

Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim (Frp) mener situasjonen er uholdbar, og at ministeren må besvare spørsmålene i saken.

Han sendte i forrige uke et spørsmål til utenriksministeren om kostnadene ved operasjonen. Til helgen kom svaret.

– Utgangspunktet for all konsulær bistand er at den enkelte norske borger dekker sine egne utgifter. Det gjelder også i denne saken, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i et svar til Stortinget.

Med slike kostnader menes det transport med rutefly, utgifter til overnatting og kostnader for utstedelse av reisedokumenter.

Eriksen Søreide presiserer at det ikke finnes noe endelig regnestykke for saken enda.

– I denne saken ble arbeidet nylig avsluttet og vi har derfor ennå ikke oversikt over de samlede utgifter knyttet til vår håndtering av saken. Informasjon om Utenriksdepartementets totale utgifter vil gjøres tilgjengelig så snart som mulig, skriver hun.

– Skaper spekulasjoner

Engen-Helgheim er ikke fornøyd med svaret fra ministeren, og forventer at de kommer tilbake med et fullstendig regnestykke så snart det lar seg gjøre.

I mellomtiden har han fyrt av nok et spørsmål mandag morgen.

«Hva er guttens helsetilstand og hva slags undersøkelser av denne ble gjort forut for beslutning om å hente hjem mor og hennes to barn?» skriver han i et skriftlig spørsmål Nettavisen har fått tilgang på.

Han begrunner det med at saken har en «helt spesiell offentlig interesse».

NYTT SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim (Frp) sender et nytt spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

– Nå har regjeringen lenge forsøkt å dekke seg bak personvern, noe som er det reneste tøv. Det er helt normalt å opplyse om helsetilstand i langt mindre alvorlige saker enn dette. Regjeringens manglende informasjon fører til massevis av spekulasjoner og mistillit, sier Engen-Helgheim til Nettavisen.

Han mener regjeringen må gi et «skikkelig svar».

– Vi kommer selvsagt ikke til å gi oss på denne saken da det er av stor offentlig interesse om regjeringen har latt seg lure eller presse av en terrorist. Dersom gutten ikke var alvorlig syk har vi blitt holdt for narr og det er meget alvorlig om regjeringen har iverksatt en farlig og dyr operasjon på sviktende grunnlag, sier han.