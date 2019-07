Vegvesenet bruker klimavennlig asfalt for å nå klimamål

Nå spiller CO2-utslipp en avgjørende rolle for hvilken entreprenør som vinner anbudet om asfaltkontraktene til Vegvesenet. Illustrasjonsfoto: Nyåpning av Smestadtunnelen i mai 2016. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Når 3.000 tonn ny asfalt blir lagt på norske veier i år, er 45 prosent gjenbruk. Det skal bidra til at Statens vegvesen når et av sine klimamål for 2030.

Vegvesenet har som mål å halvere CO2-utslipp fra drift og vedlikehold innen 2030, skriver Nationen. – For første gang spiller CO2-utslipp en avgjørende rolle for hvilken entreprenør som vinner anbudet om asfaltkontraktene, sier seksjonsleder Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen Region midt. Vegvesenet har inngått 71 kontrakter til en samlet verdi av 2,9 milliarder kroner for årets asfaltlegging, som er fordelt på 800 kilometer på riksveiene og 2.200 kilometer på fylkesveiene. – Noen av tiltakene for å redusere CO2-utslipp er å produsere asfalten ved lavere temperatur, mer klimavennlige fyringsmetoder ved asfaltproduksjon og gjenbruk av asfalt, sier Lunaas.