Veidekke kutter 50 ansatte

Anleggsgiganten finner frem sparekniven.

Saken oppdateres.

Veidekke reduserer bemanningen med rundt 50 ansatte. Kuttene kommer primært i anleggsvirksomhetens administrasjon.

- Vi må redusere kostnadene og tilpasse organisasjonen til dagens krevende marked. En del ansatte vil bli overført til våre anleggsprosjekter og noen til andre deler av Veidekke, slik at vi håper å unngå for mange oppsigelser, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg i en børsmelding.

Veidekke er et av Norges aller største entreprenørselskaper, men Veidekkes anleggsvirksomhet meldte i fjor sommer om store nedskrivninger. De økonomiske resultatene de siste årene har vært svake.

- Vi har ikke oppnådd tilfredsstillende resultater de siste årene, og er derfor nødt til å øke inntjeningen og kutte kostnader. Selv om vi har dyktige anleggsfolk som leverer prosjekter i verdensklasse, har særlig noen veiprosjekter vist seg å være for store og risikofylte både for vår virksomhet og for mange andre entreprenører, sier Larsen.

Veidekke har tilsammen 8.600 ansatte.