Velgerne vil ha Joe Biden, men likevel kan Donald Trump bli president i fire nye år

Foreløpig har Joe Biden 2,2 millioner flere stemmer enn Donald Trump. Likevel har han ikke presidentembedet i lommen.

Opptellingen av presidentvalget i USA ser ut til å bli en langdryg affære, og foreløpig holder bookmakerne det åpent hvem som vinner.

Men en ting tegner til å bli utfallet: For 8. gang på rad er det den demokratiske kandidaten som får flest stemmer. Ved 12-tiden norsk tid onsdag 4. november har Joe Biden 68,6 millioner stemmer - mot Donald Trumps 66,4 millioner stemmer.

Dette bekrefter en trend som har vært ved alle presidentvalg siden 1992, med unntak av valget i 2004 da George W. Bush vant over John Kerry.

1992: Demokratene vant med 5,8 millioner stemmer

1994: Demokratene vant med 8,2 millioner stemmer

2000: Demokratene vant med 0,5 millioner stemmer

2004: Republikanerne vant med 3,0 millioner stemmer

2008: Demokratene vant med 9,5 millioner stemmer

2012: Demokratene vant med 5,0 millioner stemmer

2016: Demokratene vant med 2,9 millioner stemmer

2020: Demokratene leder med 2,2 millioner stemmer

BLÅTT FLERTALL: De røde stolpene er republikanske stemmer, de blå er demokratiske. Foto: By Schmarrnintelligenz - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53573529

Selv om velgerne i syv av åtte valg har stemt demokratisk, har tre republikanske presidenter blitt valgt: George W. Bush (2000 og 2004), samt Donald Trump i 2016.

Selv om valget ikke er avgjort, ser det også denne gang ut som om meningsmålingene ikke har fanget opp Donald Trumps styrke i mange av delstatene.

Det kan skyldes Joe Bidens svake innsats i siste valgdebatt eller at valgvinden blåste i Donald Trumps retning de siste dagene før valget.

Men det kan også skyldes at meningsmålingene ikke har lyktes i å måle hva folk vil stemme, og - nesten like viktig - om de faktisk kommer til å møte opp i valglokalet.

Selv om Joe Biden skulle komme til å vinne, så har Donald Trump fått mange flere stemmer i viktige stater som Texas, Florida og Pennsylvania enn antatt på forhånd.

Nyhetsbyrået som til nå har hatt størst troverdighet i å fastslå vinnere - The Associated Press - har ennå ikke kåret noen endelig vinner eller taper. Og hos bookmakerne er det dødt løp.

For øyeblikket har Joe Biden 238 valgmenn, mens Donald Trump har 213. Biden leder i Nevada (6 valgmenn) og Wisconsin (10), mens Trump leder i Alaska (3), Georgia (16), North Carolina (15), Pennsylvania (20) og Michigan (16).

Slik det ser ut nå, er Joe Bidens håp at de ikke opptalte poststemmene i Georgia og Michigan er overlegent demokratiske. Hvis ikke det slår til, eller hvis Donald Trump lykkes i å få Høyesterett til å avslutte tellingen, så blir Trump president i fire nye år.

Skulle det skje, blir det en ny runde med debatt om det amerikanske valgsystemet. Som kjent holder et å vinne en stat med en stemme for å få alle mandatene.

I California har eksempelvis Biden akkurat nå 7,7 millioner stemmer, mot Trumps 3,9 millioner. Og selv om den endelige opptellingen skulle gi Biden fire-fem millioner stemmer i overvekt, så hjelper ikke det noe.

Men sånn er valgsystemet, og ikke overraskende er republikanske velgere godt fornøyd med systemet, mens de demokratiske velgerne ønsker å gjøre det om - for eksempel ved å velge president basert på summen av alle stemmene i USA. Da ville demokratene vunnet syv av de åtte siste presidentvalgene, så den lovendringene sitter det nok langt inne å få republikanerne med på. For å si det forsiktig.

PS! Hva mener du? Er det greit at den som får færrest stemmer likevel blir president, eller er det mer rettferdig at flertallet bestemmer? Skriv et leserbrev!