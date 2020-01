Vellykket tvangssalg for meglertopp - fikk 5 mill. over prisantydning

iHus-gründeren Geir Ole Reiakvams bolig på Bygdøy er solgt for nesten 5 millioner over prisantydningen. Han og kreditorene kan puste lettet ut.

Nettavisen Økonomi omtalte i april det forestående tvangssalget av Reiakvams bolig på Bygdøy. Prisantydningen for «Villa Roli» var på 24 millioner kroner. Villaen med adresse Mellbyedalen 12 er på rundt 300 kvadratmeter og ligger på Bygdøys nordøstside, ikke langt fra velkjente Dronningen (se foto lenger ned).

Og nå bekrefter advokat Fredrik Sollie at budrunden for villaen endte på kr 28.750.000 kroner, og budet er stadfestet av retten. Hjemmelen er ennå ikke overført til kjøper, og Sollie vil ikke si hvem kjøperen er.

Nettavisen Økonomi skrev i vår at hvis villaen blir solgt til prisantydningen, vil det være nok til å dekke kravene fra Reiakvams kreditorer. Det er tatt pant i boligen hans for rundt 24 millioner kroner, og det største kravet er på hele 20 millioner kroner, tilhørende Sandnes sparebank.

Finanskrisen

Ifølge Finansavisen har Sem & Johnsen Næring og Øyer Vekst et krav på totalt tre millioner kroner. Det skal være disse aktørene som fikk boligen begjært tvangssolgt. I tillegg har et advokatfirma krav på 850.000 kroner i boligen til Reiakvam.

Den tidligere meglertoppen har tidligere sagt til Finansavisen at utfordringene hans stammer fra finanskrisen. Et lån på 50 millioner i Glitnir Luxembourg løp plutselig til svimlende 36 prosent rente.

Geir Ole Reiakvam motsatte seg i vår ikke tvangssalget.

- Det er noe vi ønsker å gjøre, og vi vil selge huset til best mulig pris, uttalte han til Nettavisen Økonom i vår. Da fremhevet han at dersom boligen går til prisantydning, ville han få dekket inn gjelden sin. Det får han altså nå.

HER LIGGER BOLIGEN: På Bygdøys østside, med utsikt mot Frognerkilen. Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Rettsfeider

Det var i 2004 at Reiakvam startet iHus, som var en franchisekjede for eiendomsmegling. Bare i 2016 hadde kjeden ti kontorer, men denne kjeden er nå historie.

DN har tidligere fortalt om mange rettsfeider og konflikter, som resulterte i at flere eiendomsmeglere forlot Ihus-kjeden. Reiakvam står i dag fortsatt oppført som styreleder i Ihus, samt i Valkyrien Eiendom og Mth Invest AS.

Reiakvam (født 1975) kjøpte i 2007 kjøpte villaen på Bygdøy for over 12 millioner kroner. Huset har seks soverom og ble i annonsen fra i vår beskrevet som et klassisk hus fra 1919 utført i Jugendstil. Flere av husets originale detaljer skal være bevart. Boligen har også raus takhøyde, vinterhage, treningsrom, dobbelgarasje og verksted.

Tomten på over 1300 kvadratmeter er «pent opparbeidet med flere uteplasser, trapper og gangveier.