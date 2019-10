Venstre må fornye partiledelsen for å komme ut av skyggene og på offensiven

Venstre må fornye og forynge hvis partiet skal bli det største miljøpartiet på borgerlig side og prege norsk politikk.

Dette er ikke en kommentar mot Trine Skei Grande (50), men en støtte til fornyelse og foryngelse i Venstre-ledelsen.

Dagens leder har vært 20 år sammenhengende i sentralstyret - hvorav rundt ti år som nestleder og ti år som leder. Nå er hun kulturminister, og vil uansett fortsette som en sentral person i Venstre, men ikke nødvendigvis som partileder.

I helgen gikk fristen ut for å nominere nye kandidater til ledelsen, og tautrekkingen vil vare helt frem til valgkomiteen leverer sin innstilling 6. mars - en drøy måned før landsmøtet i april.

- Vi skal lytte, deretter konkludere. Tiden frem til jul kommer vi til å benytte til flest mulig samtaler med kandidater, medlemmer og tillitsvalgte. Først på nyåret starter arbeidet med selve innstillingen, sier valgkomiteens leder, Per A. Thorbjørnsen til Venstres nettsider.

Unge Venstre har allerede pekt på sin kandidat: Statssekretær Sveinung Rotevatn (32).

Sånn sett er den foreslåtte Venstre-lederen et lite «Venstre i miniatyr»: Oppvokst i Nordfjord, bor i Oslo, snakker dialekt, er nynorskmann, men oppfattes også som urban og akademisk.

- Etter en prosess i landsstyret har vi spilt inn Sveinung Rotevatn som partileder og Guri Melby som første nestleder, sier Unge Venstre-nestleder Kjersti Konstanse Løfors. Også Venstrekvinnelaget og studentorganisasjonen vil ha Sveinung Rotevatn som leder og Guri Melby som nestleder.

- Det vil være sunt med et skifte nå. I en situasjon der både Trine og Sveinung stiller som lederkandidater, vil vi støtte Sveinung Rotevant, sier lederen for liberale studenter, Amanda H. Rygg, til VG.

BRED STØTTE: Statssekretær Sveinung Rotevatn har støtte både fra Unge Venstre og Venstrekvinnelaget. Foto: (NTB scanpix)

Venstres valgresultat var ikke bra, men heller ikke så forferdelig som mange tror. Med 3,9 prosent oppslutning var partiet over resultatet i 2003, så det var ikke noe historisk svakt tall.

Men - det spørs om partiledelsen kunne gjort så mye for å redde årets resultat gitt en valgvind som blåste i retning av polarisering og anti-styringspartiene (noe som også rammet regjeringspartnerne).

- I ettertid kan nok alle fem partier se forhold ved egen valgkamp som kunne vært bedre, men det er lettvint å anta at resultatet kunne blitt vesentlig annerledes gitt den tunge bredden med polarisering og fragmentering, som førte velgerstrømmen bort fra disse fem partiene, er analysen til valganalytiker Johan Giertsen i Pollofpolls.

Som landets eldste parti sliter Venstre med at mange av de viktige konfliktlinjene i norsk politikk fortsatt går rett gjennom partiet. Sentrum vrs periferi er et eksempel. Blant fylkene gjorde Venstre det best i Oslo (5,8 prosent), mens de sterkeste Venstre-kommunene finnes rundt Sveinung Rotevatns hjemkommune på nordvestlandet (som Stadt, Vanylven, Bremanger og Fjaler).

Unge Venstre vil ha Guri Melby (38) som nestleder. Hun er fra Orkdal i Trøndelag, men er sentral i Oslo Venstre og møter som vara for Trine Skei Grande på Stortinget så lenge dagens Venstre-leder sitter i regjeringen.

STÅR BAK: En annen kandidat er Guri Melby, som har hatt et nært forhold til Trine Skei Grande. Foto: Flick/Venstre: Jo Straube

Dagens toppledelse består av Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik, og ledertrioen sitter naturlig nok i sentralstyret. Der sitter også blant andre Guri Melby og Sveinung Rotevatn, men ikke en annen hyppig nevnt kandidat, Abid Q. Raja.

Raja er populær blant mange på grunnplanet, men har ikke nok tilhengere i de sentrale organene i partiet. Det vil være overraskende hvis han likevel klarer å samle nok støtte til å bli valgt i en kampvotering på landsmøtet i april, selv om mange ønsker å ha ham inn i den sentrale partiledelsen.

FRISTEN UTE: Ved midnatt natt til mandag går fristen ut for å komme med innspill til Venstres valgkomité. Trine Skei Grande (t.v.) har sagt at hun ønsker å fortsette som partileder. Venstres fylkeslag i Troms og Finnmark skal ønske seg Abid Raja (t.h.).som partileder. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Sett fra utsiden er det vanskelig å ha fullt innsyn i det taktiske spillet som nå foregår. Trine Skei Grande har sagt at hun er kandidat til å fortsette, men det kan også være taktikk for å ha en hånd på rattet i valget av etterfølger.

Og da blir det neppe Abid Q. Raja.

Med både ungdomspartiet, Venstrekvinnene og studentorganisasjonen i ryggen, blir det vanskelig å komme utenom Guri Melby og Sveinung Rotevatn i ledertrioen etter landsmøtet i april.

