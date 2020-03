Venstre trenger fornyelse og er på full fart inn i en dramatisk lederstrid

Knivene slipes i Venstres lederkamp.

Kretsen rundt nestleder Ola Elvestuen tar bladet fra munnen og går til frontalangrep på Venstre-leder Trine Skei Grande.

Elvestuens tidligere rådgiver Marit Vea sier rett ut til TV 2 at partilederen bør gå av: - Mitt hovedanliggende er at kravet om fornyelse i Venstre hele tiden først og fremst har dreid seg om leder, Trine Skei Grande. Løsningen på det er ikke å bytte ut alle andre. Løsningen er et lederskifte, sier Vea.

I dag skal valgkomitéen i partiet møtes for å bli enige om sin innstilling til årsmøtet i april. Ubekreftede lekkasjer vil ha det til at komiteen har bedt Trine Skei Grande om å trekke seg. Det lille partiet har flere å velge blant:

Sveinung Rotevatn

Abid Q. Raja

Guri Melby

Iselin Nybø

Terje Breivik

Ola Elvestuen



HVEM SKAL UT? Ledervalget nærmer seg i Venstre. Minst tre på dette bildet blir ikke ny leder i Venstre: Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Trine Skei Grande og Iselinn Nybø. Foto: Johan Malvik (Venstre/Flickr)

Ser vi historisk på Venstre, så nådde partiet toppformen allerede i 1885 med 63,4 prosents oppslutning ved stortingsvalget. Siden gikk det jevnt og trutt nedover til partisplittelsen i forbindelse med EF-striden på 1970-tallet og siden den gang har partiet stort sett vært i stabilt sideleie mellom tre og fem prosents oppslutning.

Sett i forhold til nyere historie er dagens situasjon med fire statsråder og åtte representanter på Stortinget svært bra. Sånn sett er det ikke et kriserammet parti som vil bytte ut partilederen. De to siste valgene med Trine Skei Grande som partileder er blant de aller beste av de 12 siste stortingsvalgene for Venstre, ifølge hjemmesiden til professor i statsvitenskap, Bernt Aardal.

Men i kulissene er problemene store:

Venstres velgere er minst lojale og mister to av tre velgere mellom valg.

Partiet har ikke maktet å ta eierskap til den største miljøsaken i moderne historie.



Positivt: Venstre har de yngste velgerne, gjør det godt ved skolevalg, med 10,2 prosents oppslutning nå sist. Dessuten har Venstre fått det regjeringsalternativet partiet ønsker seg.

Negativt: Kaver rundt sperregrensen, med personkonflikter i ledelsen.

Mulighet: Å bli det borgerlige alternativet for velgere som er opptatt av klima. Ved siste valg var det faktisk Høyre som hadde størst allmenn troverdighet på miljøpolitikk.

Rent taktisk var det smart av Trine Skei Grande å forandre dynamikken og slippe inn sine to største utfordrere; Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja, i regjeringen. Enkelte i partiet vil tolke det som et grep for å styrke egen stilling, og tidligere statsråd Ola Elvestuen er åpenlyst misfornøyd med å bli byttet ut.

Men grepet forandrer ikke behovet for en fornyelse. Venstre har klart seg mirakuløst gjennom de to siste valgene, blant annet med «lånestemmer» fra Høyre. Selv med Fremskrittspartiet ute av regjering og mindre splittelse internt i partiet er det langt opp før man kan være sikre på å krabbe over 4,0 prosent.

Risikoen er fortsatt høy for å komme under sperregrensen slik at stortingsgruppen blir minimal og regjeringsdeltakelse en svunnen drøm etter stortingsvalget som kommer om bare 16 måneder.

Skal Venstre velge ny partileder før neste stortingsvalg, så må det skje i år.

Det store spørsmålet nå er hvordan Trine Skei Grande vurderer situasjonen etter 10 år som partileder. Hun har fått full uttelling for sine politiske mål ved å få Venstre inn i en borgerlig sentrumsregjering, men kan stå ribbet tilbake etter valget i 2021.

Venstre trenger desperat å komme på offensiven.

PS! Hva mener du? Bør Trine Skei Grande gi seg som partileder eller er hun den beste kandidaten? Skriv et leserbrev!