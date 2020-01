Venstre vil slå sammen flere kommuner og ønsker å melde Norge inn i EU

Venstre vil ha større kommuner, mindre stat og på sikt melde Norge inn i EU.

Under ledelse av forskningsminister Iselin Nybø har arbeidsutvalget for prinsipprogramkomitéen vedtatt forslag til nytt prinsipp-program.

Partiet ligger akkurat for øyeblikket i stabilt sideleie under sperregrensen. Satiriske sjeler vil se humoren i at det eneste spørsmålet arbeidsutvalget var helt splittet om, er om partiet skal gå inn for aktiv eller passiv dødshjelp.

Men landsmøtet i landets eldste parti vil garantert få flere ting å diskutere:

Flertallet vil melde Norge inn i EU.

Partiet vil ha store nok kommuner og fylker.

Og flertallet vil utvide retten til selvbestemt abort.

I god Venstre-tradisjon er det takhøyde og uenighet selv i gruppen på 10 personer. Eksempelvis delte de seg 5-5 i spørsmålet om Venstre skal støtte aktiv dødshjelp (eutanasi) eller stå på dagens rett til å avslutte eget liv ved å avslutte livsforlengende behandling.

Blant tilhengerne av aktiv dødshjelp er nestleder Sveinung Rotevatn, mens tidligere partileder og statsråd Odd Einar Dørum, Iselin Nybø og partiets kanskje fremste distriktskandidat, Alfred Bjørlo, står på dagens regelverk.

Landsmøtet til våren får altså mye å bryne seg på, ikke minst valget av nye ledere - og ikke minst Venstre-leder Trine Skei Grandes fremtid.

Hva mener du om den? (Sjekk poll - saken fortsetter under avstemmingen).

Gjennomgangstonen er en politikk som tar klimakrisen på alvor, og viser vei til en fremtid med mindre populisme og polarisering.

Forslaget vil Venstres prinsipprogram uttrykker en klar støtte til internasjonale institusjoner som FN og EU, spørsmålet er bare hvilken tilknytningsform man ønsker.

- Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavsteming og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet, heter det.

Partiveteran Odd Einar Dørum tar dissens fordi han frykter at en ny norsk EU-debatt fort vil bli en EØS-debatt, og han advarer mot å undervurdere sprengkraften i at Rødt og SV utfordrer Arbeiderpartiet på dette spørsmålet, og at det er splittelse i fagbevegelsen.

- Jeg er beroliget over at flertallet ikke vil jazze opp saken, og tror at en folkeavstemning nå ville ende i et tredje nei, sier han.

SPLITTET: Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum (76) ønsker bare EØS-avtale. Aflred Bjørlo fra Eid ønsker EU-medlemskap. Det gjør også Sofie Høgestøl (33). Det er altså by mot land og eldre mot yngre. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Arbeidsutvalget var delt mellom by (mot EU-medlemskap) og land (flertallet for), og mellom eldre og unge (som var for EU-medlemskap). Venstre er ikke et parti som holder seg med sammentømret enighet hvis det ikke er absolutt påkrevd.

Både EØS og abort er saker som har blitt mer aktuelle, blant annet er det diskusjoner i SV om å fjerne abortnemndene totalt og tillate abort helt til 22. svangerskapsuke. I Venstre er det noen som følger dette prinsippet ganske langt, men setter grensen ved 18. uke. Her er partiet på kollisjonskurs med sentrumskameratene i Kristelig Folkeparti.

Nå sier ikke partiet rett ut at de vil ha størst mulig kommuner og regioner, men Alfred Bjørlo la vekt på at Venstre ønsker at kommunereformen skal fortsette og pekte på behov for flere sammenslåinger i Innlandet og i Nord-Norge.

Forslaget til et nytt prinsipp-program hos Trine Skei Grandes Venstre, vil ikke bare lyde som musikk i Trygve Slagsvold Vedum og Kjell Ingolf Ropstads ører. Foto: (NTB scanpix)

Formuleringen i prinsipprogrammet er slik: «Kommuner og fylker må være store nok til å kunne utøve reell makt og kunne skjøtte de oppgaver de er satt til på en effektiv og betryggende måte». Det lyder neppe som musikk i Senterpartiets ører.

Det gjør neppe forslaget om å fjerne arealtilskuddet eller «fjelltillegget» for stortingsmandater heller. Venstre går prinsippielt inn for at alle stemmer skal telle likt, men at det skal sikres en minimumsrepresentasjon fra hver region.

Hvordan det skal skje i praksis må partiet klargjøre i stortingsprogrammet.

Akkurat for øyeblikket ser det mørkt ut, med en oppslutning på drøyt to prosent på de nyeste partimålingene, og langt opp til sperregrensen. Vårens landsmøte må ikke bare ta stilling til partiets nye prinsipprogram, men også Venstres nye ledelse og partileder Trine Skei Grandes skjebne.

Kanskje er ikke spørsmålet om aktiv eller passiv dødshjelp så malplassert likevel?

PS! Hva mener du? Er det håp for Venstre eller tror du at landets eldste parti er redningsløst fortapt? Skriv et leserinnlegg!