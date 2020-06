Venter gode tider for boligeiere: - Dovre faller før boligmarkedet

Meglertopp tror på ellevill boligprisvekst på nivå med rekordåret 2016.

I starten av koronakrisen var det full stopp i boligmarkedet og det var få som ville selge boligen sin om de ikke måtte. I juni har eiendomsmeglerkjedene hatt flere bruktboligsalg enn normalt, mens nyboligmarkedet bruker lenger tid på å komme ut av sykesengen. Det legger ytterligere press på bruktboligmarkedet.

– Det er mye som tilsier et nytt 2016 i boligmarkedet, det er rekordlav rente og boligtilbudet i Oslo kommer bare til å bli mindre og mindre de neste årene, sier administrerende direktør i Privatmegleren Grethe Wittenberg Meier til Finansavisen (krever abonnement).

Hun mener boligmarkedet i Oslo lett kan oppleve en tosifret prisvekst de neste årene. Hun tror riktignok ikke på at prisveksten vil tippe over 20 prosent, som i 2016, men et sted mellom 10 og 20 prosent.

Administrerende direktør Stian Kløfta i eiendomsmegler Krogsveen tror også på sterk prisstigning.

–Boligmarkedet står fjellstøtt. Dovre vil falle før boligmarkedet. Vi har ti prosent flere salg enn juni i fjor, og i snitt går boligene to til tre prosent over prisantydning, sier Kløfta blant annet til Finansavisen.

For DNB Eiendom går nyboligmarkedet tregt, men i bruktboligmarkedet selger de mer enn normalt.

I snitt går boligene til DNB Eiendom i overkant av én prosent over prisantydning. 45 prosent av boligene går under prisantydning.

