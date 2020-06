Venter kraftig børsoppgang etter mektig comeback i Asia

Spår at Oslo Børs åpner opp 3 prosent.

Mandag bestemte den amerikanske sentralbanken at tiltakene rettet mot amerikanernes hardt rammede næringsliv skal videreføres og styrkes.

Det førte til fornyet optimisme på børs i Asia, etter kraftig nedgang på grunn av frykt for en runde to av omfattende smitte.

Nå spår Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs fyker opp 3 prosent fra start.

– Dow Jones-indeksen endte for øvrig opp 0,6 prosent etter å ha vært ned 2,9 prosent i tidlig handel. Det er naturlig å anta at FEDs (sentralbanken, journ. anm) beslutning vil prege finansmarkedene i resten av verden også, inkludert Oslo Børs.

De store indeksene i Asia endte opp 4 prosent i snitt i natt, inkludert Nikkei 225, Hang Seng og Kospi.

Les mer: Covid-19 senker norske kroner - frykt for bølge nummer to

Oljeprisen opp

Prisen på et fat brentolje koster like under 40 dollar tirsdag morgen etter å ha vært nede i 37 dollar mandag.

Grunnen skal være at flere forventer at etterspørselen etter drivstoff er på vei opp, samtidig som medlemmene av OPEC og samarbeidslandene i stor grad holder hva de lover når det gjelder å holde igjen oljeproduksjonen.

Oljeprisen falt noe mandag av frykt for nye runder covid-19-smitte. Samtidig som USA registrerte 25.000 nye smittede søndag, rapporterte også Beijing om 79 nye tilfeller etter nesten to måneder uten et eneste registrert tilfelle.

Men ifølge Reuters veide nyheten om at mange av samarbeidslandene til OPEC ville nå målene for de avtalte produksjonskuttene tyngre enn frykten for ny smitte. Energiministeren til De forente arabiske emirater rapporterte også om antydninger til at oljeetterspørselen var på vei opp.