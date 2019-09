Venter kraftig oppgang for Fredriksen-aksje

Tørrbulk-ratene stiger til det høyeste nivået på mange år. Fredriksen-aksjen, Golden Ocean Group (GOGL), kan bli en av vinneraksjene fremover.

Golden Ocean Group Limited er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 77 tørrbulkskip (46 Capesize, 28 Panamax og 3 Ultramax skip). Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene, Panama eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.7 millioner dødvekttonn.

Ratene for store tørrbulkskip har gjort enda et byks oppover, til det høyeste nivået på mange år.

Ratene for tørrlastskip er mangedoblet siden bunnen, med hjelp fra Brasil-effekt og nye utslippskrav.

Kontrasten er stor fra starten av 2019. De største skipene, Capesize, tjente da ned mot 3.000 dollar per dag, mens raten nådde nærmere 35.000 dollar fredag.

Skipene som frakter tørre råvarer har fått langt bedre betalt i det siste, og ratene steg fredag til det høyeste siden november 2010, viser samleindeksen Baltic Dry.

Baltic Dry Index 2015-2019:

Baltic Dry Index 1985-2019:

Kort om Baltic Dry Index:

Baltic Dry Index er en indeks for tørrbulkratene innen shipping. Den drives av det britiske selskapet Baltic Exchange i London. Ifølge selskapet gir indeksen: «en bedømmelse av prisen for å flytte store råvarer til sjøs». Den tar for seg 40 skipsruters frakttid og reiseutgangspunkter, og dekker tørrlasteskip av typene supramax, panamax, handysize og capesize, som frakter en rekke handelsvarer, inkludert kull, jernmalm og korn. Indeksen dannes av et gjennomsnitt av indeksene for Supramax, Panamax, Handysize og Capesize. Disse indeksene er basert på profesjonelle vurderinger av et panel med internasjonale skipsmeglerselskaper.

- Det er rett og slett en generell mangel på skip, nesten i alle størrelser, i Atlanteren, uttalte Herman Billung, sjef i Star Bulk Norway, i et intervju med E24 nå på fredag. Les mer her.

Ifølge analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities er det skipene av typen Capesize, som frakter jernmalm og kull, som driver tørrbulkmarkedet.

Han tror et større oppsving er på vei.

Til tross for økonomisk usikkerhet om Kina er stålproduksjonen i landet rekordhøy, noe som driver etterspørsel etter jernmalm, ifølge Hannisdahl.

Økonomiske stimulansepakker i verdens nest største økonomi pleier også å rette seg inn mot infrastrukturprosjekter, som krever mye jernmalm og kull, påpeker han.

Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på Fredriksen-aksjen, Golden Ocean Group (GOGL) her i dag, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover på kort og mellomlang sikt.

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) har i flere år nå konsolidert innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon (jf. ukediagram nederst i saken her).

Aksjen har konsolidert de seneste årene imellom et teknisk støttenivå rundt NOK 40.00 og et motstandsnivå rundt NOK 80.00.

Etter å ha testet støttenivået rundt NOK 40.00 igjen tidligere i år så har aksjen nå igjen vendt oppover, og har utløst flere positive tekniske signaler den seneste tiden.

Det er blant annet utløst et kraftig positivt teknisk signal for Golden Ocean Group, ifra det som heter et 'Golden Cross Signal', og som er et kraftig teknisk kjøpssignal som utløses når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er et signal som indikerer at både den kortsiktige og den mellomlangsiktige trenden for underliggende objekt (her: Golden Ocean Group) har vendt fra negativ til positiv.

Videre så signaliserer nå flere ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD at aksjen gjerne står foran videre oppgang i tiden fremover.

Aksjen har også i uken som gikk brutt over et teknisk motstandsnivå rundt NOK 54.00, og har de seneste ukene også brutt over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram nederst i saken her).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell 'SignalListen' utløste også kjøpssignal for Golden Ocean Group for en tid tilbake, i slutten av juni 2019, og da aksjen var rundt NOK 50.00 (jf. diagram 'SignalListen' nederst i saken her).

Det samlede positive tekniske bildet indikerer nå videre oppgang for Golden Ocean Group, og det både på kort og mellomlang sikt.

Neste viktige tekniske motstandsnivå å følge med på for aksjen vil nå være rundt NOK 60.00-nivået.

Et brudd over NOK 60.00-nivået virker sannsynlig i løpet av den nærmeste tiden, og basert på det nå samlede svært positive tekniske bildet for aksjen.

Neste viktige tekniske motstandsnivå etter NOK 60.00-nivået vil være opp i mot tidligere topper fra 2017 og 2018, rundt NOK 78.00 - 80.00 (jf. ukediagram nederst i saken her).

Det som vil kunne sette virkelig fart på aksjen vil være et eventuelt brudd over NOK 80.00-nivået, og da vil det utløses et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean Group ifra den store rektangel konsolideringsformasjon som aksjen har beveget seg innenfor de seneste par årene nå.

Potensialet for aksjen vurderes da, og ved et eventuelt brudd over NOK 80.00-nivået, til å kunne være opp imot NOK 160.00 på 1-2 års sikt.

Aksjeanalyser.com vurderer Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) som en svært spennende og interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Potensialet for aksjen vurderes til å være NOK 80.00 på 3-6 måneders sikt, og NOK 160.00 på 1-2 års sikt.

Det skal til slutt legges til at aksjen er en svært volatil aksje, altså en aksje som kan svinge veldig mye, og det innebærer således da også svært høy risiko ved å investere i aksjen.

Potensialet vurderes imidlertid også til å være svært høyt for denne Fredriksen-aksjen, Golden Ocean Group, i de kommende måneder og på 1-2 års sikt.

For mer informasjon om Golden Ocean Group (GOGL), se selskapets hjemmesider her: http://goldenocean.bm/



Her finner du selskapsets kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 her: Resultatrapport 2. kvartal 2019 for Golden Ocean Group

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):