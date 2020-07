Venter nye kjempetap for DNB

DNB kan ha tatt tapsavsetninger på 10 milliarder i første halvår, som i så fall vil være en soleklar ny negativ rekord.

Norges desidert største bank legger mandag frem tallene for første halvår. DNB innleder dermed kvartalsresultatene blant de virkelige store børsselskapene sammen med Orkla.

DNB har de seneste ukene ikke kommet med noen nyheter av betydning som indikerer noe om det som venter. Banken meddelte i begynnelsen av april at styret har utsatt beslutningen om å betale ut utbytte for 2019.

Staten er den største taperen her med et direkte eierskap på 34 prosent og går glipp av flere utbyttemilliarder.

Spriker stort

Hvis vi ser på et gjennomsnitt av analytikernes forventninger, går det fortsatt mot et greit overskudd i DNB, tidene tatt i betraktning. Men de forventede tapsavsetningene ligger på et svært høyt nivå og trekker ned resultatene på en helt annen måte enn i mer normale tider.

Snittforventningene tilsier at DNB i foregående kvartal tjente 2,98 milliarder kroner før skatt, men analytikeranslagene varierer fra lave 1,13 milliarder kroner til over 4,5 milliarder. Det er et usedvanlig stort sprik for ett kvartal, som i stor grad kan tilskrives usikre tapsavsetninger.

Vi snakker ikke om reelle utlånstap for DNB, det meste av dette er avsetninger for ting som kan dukke opp. Avsetningene kan bli reversert hvis økonomien og næringslivet går bedre enn ventet fremover.

DNB-analytikerne ble tatt på senga av de store avsetningene i første kvartal. Da satte konsernet av 5,8 milliarder kroner, som var historisk høyt, og mer enn det selv den mest pessimistiske analytikeren hadde sett for seg.

Gjeninnhenting

Koronakrisen var ennå fersk, og usikkerheten om norsk økonomi usedvanlig stor. I ettertid har det vist seg at gjeninnhentingen av økonomien har gått raskere enn ventet. Riktig nok var veksten skuffende lav i mai, men gjeninnhentingen taler for lavere avsetninger fremover.

Men ser vi på analytikernes forventninger, kan det gå mot nye tapsavsetninger i andre kvartal på drøyt 3,6 milliarder kroner. Vi snakker altså om 9,4 milliarder for første halvår.

Får den største analytikerpessimisten rett, måtte DNB sette av nærmere 4,9 milliarder i foregående kvartal. Da har vi bikket over 10 milliarder kroner i tapsavsetninger i årets seks første måneder, som i særklasse er ny negativ rekord.

Ny tapsrekord

Ser vi på tapene under finanskrisen i 2009, utgjorde tapsavsetningene til DNB-konsernet 7,7 milliarder for hele året. DNB var riktig nok mindre den gangen, utlånene lavere, men vi kan altså ha overgått 2009-tapene i kroner med solid margin når resultatene offentliggjøres mandag morgen.

Og DNB-konsernet tok bare 2,2 milliarder kroner i tapsavsetninger for hele 2019, som viser den enorme krisen og usikkerheten koronakrisen har skapt. Olje- og offshorenæringen stod i første kvartal i år alene for nesten halvparten av avsetningene.

DNB skrev i forbindelse med førstekvartalstallene at koronaviruset og oljeprisfallet har gitt norsk økonomi en dobbel dose bekymringer. Smitteverntiltak i Norge og internasjonalt påvirker både privatpersoner, næringslivet og banker. Disse tiltakene delvis reversert siden april, senest gjennom oppheving av reiserestriksjoner fredag.

Tapt år?

Hva så med kursutviklingen for DNB-aksjen? Ja, utviklingen har som grafen under viser ikke vært spesielt god og dårligere det seneste året enn utviklingen til hovedindeksen.

I likhet med andre selskaper fikk DNB et løft etter at aksjemarkedet snudde i mars, men DNB-aksjen har så falt tilbake 13 prosent. Så langt i år er aksjen ned 21 prosent (se grafen under).

SVAK UTVIKLING: DNB-aksjen har hittil i år falt med 21 prosent, klart mer enn hovedindeksen ved Oslo Børs. Foto: (Infront)

DNB-kursen endte fredag opp 1,7 prosent til 129,60 kroner. Ifølge Finansavisen har meglerhuset ABG Sundal Collier nedjustert kursmålet på DNB-aksjen på tolv måneders sikt til 126 kroner fra tidligere 130 kroner.

Anbefaler salg

ABG gjentar salgsanbefalingen av DNB, det er altså ingen grunn for til investorer å kjøpe DNB-aksjer nå.

– Vi tror 2020 er et tapt år resultatmessig for DNB i forhold til egenkapitalavkastningen. Vi vurderer at banken fortsatt vil ta tap tidlig, slik at banken starter på blanke ark inn i 2021 og 2022, heter det blant annet i en oppdatering fra meglerhuset.