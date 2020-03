Verden drukner i olje: Dette betyr den rekordlave oljeprisen for Norge

Oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland i kombinasjon med spredningen av koronaviruset er en giftig miks for norske inntekter.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Jeg tror oljeselskapene i Norge forbereder seg på en krise som kan bli krevende, sier oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Onsdag ettermiddag kostet et fat brentolje historisk lave 27,04 dollar. En så lav oljepris har ikke verden sett siden 2003, under Irak-krigen. Prisen er litt lavere enn da oljeprisen var på sitt laveste i 2016 under oljekrisen.

Aksjekursen til oljeselskapene i Norge har stupt de siste ukene. Equinor har satt inn kriseberedskap, Aker har sendt ut tusenvis av permitteringsvarsler og DNO har kuttet barbert budsjettet for 2020 med 30 prosent.

Russland og Saudi-Arabia har gått til priskrig på olje etter at Russland ikke godtok ytterligere kutt i oljeproduksjonen som en del av OPEC+. I tillegg har koronaviruset ført til dramatisk redusert etterspørsel etter olje - så mye som mellom 5 og 10 millioner fat per dag lavere enn normalen, ifølge Guldbrandsøy.

– Oljeselskapene får en dobbelsmell slik situasjonen er nå. Etterspørselen etter olje ser ut til å falle signifikant i år, spesielt inn mot sommeren, avhengig av hvilke tiltak de ulike landene setter inn. Samtidig pumper Saudi-Arabia og Russland store mengder olje inn i markedet, sier analytikeren.

Analytiker Tore Guldbrandsøy leder Rystad Energys Stavanger-kontor. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Må kutte kostnader i Norge

Hva vil den reduserte etterspørselen og lave oljeprisen bety for Norge? Dersom oljeprisen forblir lav, vil kontantstrømmen fra oljebransjen bli betraktelig mye lavere enn regjeringen har budsjettert med.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen lagt opp til en oljepris på 467 kroner fatet i snitt, eller rundt 44,5 dollar fatet målt i dagens dollarpris. Dersom dagens oljepris på rundt 283 kroner, 27 dollar, per fat vedvarer, vil det få dramatiske konsekvenser for Norges forventede inntjening.

Regjeringen har lagt opp til at Norge skal få oljeinntekter verdt 273 milliarder kroner i 2020 fra skatter og avgifter, Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Equinor-utbytte. Analytiker Guldbrandsøy mener norske oljeselskaper må fokusere på å holde produksjonen oppe fremover.

– Det kan bety at at man må holde antallet arbeidere offshore på et minimumsnivå fremover slik at man ikke er sårbar for smitte. Å ha mye folk offshore er også kostnadsdrivende, så det kan være en måte å spare på, sier Rystad-analytikeren.

PRISKRIG: Etter at Russland, her ved energiminister Alexander Novak (til høyre), ikke godtok flere kutt i oljeproduksjonen som en del av OPEC+-samarbeidet, svarte Saudi-Arabia og energiminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud med å øke oljeproduksjonen. Foto: Leonhard Foeger (Reuters)

Han mener norske oljeselskaper nå kommer til å lete etter kuttmuligheter i verdikjeden, og at leting, planlagt vedlikehold og prosjekter som venter på investeringsbeslutning nok må vike i tiden fremover.

– Er det noen måte å begrense oljeprisfallet på?

– Det rasjonelle å gjøre under en slik krise, er at flere land tar ansvar. Det er noe land utenfor OPEC, for eksempel USA og kanskje Norge, bør tenke på for å begrense oljeproduksjonen, sier Guldsbrandsøy.

Tror ikke oljeprisen har nådd bunnen

– Hvordan kan Saudi-Arabia og Russland bli enige om å slutte med storproduksjonen av olje?

– Når disse landene produserer så mye olje, må gamle oljelagre tas i bruk og oljetankerne blir fylt opp. Men etter hvert vil det, i et scenario, faktisk ikke være plass til mer olje. Da må man bare strupe produksjonen. Dersom etterspørselen etter olje fortsatt er lav på grunn av koronaviruset, vil jeg tro de fleste, også Russland og Saudi-Arabia, vil tenke seg om på tross av prestisjen som ligger i dette, sier Guldbrandsøy.

– Har vi nådd bunnen?

– Jeg tror vi må være forberedt på veldig lave priser. Nå er vi i en situasjon med altfor høy produksjon, med mye lagring og kjøp av olje med tanke på salg i fremtiden. Dersom situasjonen fortsetter, med økt produksjon og kraftig svekket etterspørsel, samtidig som lagrene fylles opp, vil prisene fortsette å falle ganske mye. Det er ikke usannsynlig at oljeprisen kan ligge på 20-tallet i lengre perioder. Men det svinger voldsomt, sier Guldbrandsøy.

