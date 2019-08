Verdens 8. rikeste mann, David Koch er død

Flere amerikanske medier melder at verdens åttende rikeste mann, David Koch, er død.

Saken oppdateres!

Amerikanske medier melder fredag ettermiddag at David Koch (79) er erklært død, ifølge kilder tett på familien.

Koch er mest kjent for å sammen med bror Charles Koch drifte Koch Industries, som baserer seg i stor grad på olje- og gassproduksjon og distribusjon.

Ifølge forretningsmagasinet Forbes, har David Koch en formue på omtrent 42,4 milliarder dollar. Det tilsvarer omtrent 381 milliarder norske kroner.

Det betyr at han er omtrent tre og en halv gang så rik som Norges rikeste mann, John Fredriksen (75).

Brødrene Charles- og David Koch har vært gjenstand for mye kritikk etter å ha donert store summer for politiske formål. De er begge libertarianere som ønsker en mindre stat og lavere skatter.

Politikkmagasinet Politico rapporterte i 2009 at brødrene hadde bestemt seg for å donere 889 millioner dollar for å bygge opp en infrastruktur og et politisk nettverk for å vinne valgkamper. Et maskineri brødrene hevdet skulle rivalisere det republikanske partiets eget maskineri.

David Koch var i 1980 visepresidentkandidat for libertarianerne i USA. Sammen med presidentkandidaten Ed Clark mottok partiet omtrent 1,1 prosent av stemmene.