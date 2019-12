Verdens rikeste med ellevill økning: En fjerdedel rikere bare i 2019

De rike blir stadig rikere, viser den nyeste listen over verdens rikeste. Fire nordmenn er med på listen.

På toppen av Bloombergs oppdaterte liste over verdens rikeste personer finner man fortsatt Amazons grunnlegger Jeff Bezos, men han er en av de få på listen som har sunket i verdi det siste året. Til sammen har verdens 500 rikeste økt verdiene med 10,5 billioner kroner de siste tolv månedene.

Det utgjør en økning på hele 25 prosent og verdens rikeste har nå en samlet rikdom på over 52 billioner kroner. Til sammenligning opplyser Verdensbanken at samlet brutto nasjonalprodukt for hele kloden er 705 billioner kroner.

Fortsatt rikest etter skilsmissen

Jeff Bezos er altså fortsatt verdens rikeste person, selv etter den kostbare skilsmissen fra eks-kona Mackenzie Bezos i sommer. Skilsmissen kom etter 23 års ekteskap og Mackenzie forlot Jeff med en fjerdedel av parets aksjer i Amazon.

Aksjene skal ha hatt en verdi på rundt 317 milliarder kroner og det kommer fram på listen, hvor Bezos er en av få som har gått ned i verdi det siste året.

Microsofts grunnlegger Bill Gates hadde også et svært godt økonomisk år. Foto: Pool New (Reuters)

Andreplassen på listen okkuperes fortsatt av en gammel kjenning i Bill Gates, som hadde et svært godt år og økte verdiene sine med over 200 milliarder kroner, mens den franske milliardæren Bernard Arnault er den rikeste europeeren på listen.

Arnault er også den milliardæren som hadde det beste året rent økonomisk, med en verdiøkning på over tredve prosent, fra 608 milliarder til 934 milliarder kroner. Det betyr at Arnault tjente over 325 milliarder kroner i år, litt mindre enn meldt tidligere i desember.

På de neste plassene kommer investor Warren Buffet og Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg. Sistnevntes verdier later ikke til å ha blitt påvirket av turbulensen rundt selskapet han driver, da han kunne notere over 240 milliarder kroner ekstra på bok.

Ingen hadde et bedre økonomisk år enn den franske milliardæren Bernard Arnault. Foto: Joel Saget (AFP/NTB Scanpix)

Verdens yngste selv-skapte milliardær

Entreprenøren Kylie Jenner, som tidligere i år ble den yngste selv-skapte milliardæren i verden takket være suksessen med skjønnhetsprodukter, får også en plass på listen med sine relativt beskjedne 9 milliarder kroner.

Jenner har hatt et eventyrlig år med selskapet sitt Kylie Cosmetics, etter suksessrike partnerskap med gigantene Ulta Beauty Inc. og Coty Inc.

Entreprenøren Kylie Jenner er den yngste selv-skapte milliardæren på listen. Foto: Michael Buckner/variety/rex/shutterstock (Shutterstock)

Fire nordmenn har fått plass på listen og ikke overraskende troner Olav Thon øverst med sine 57 milliarder kroner, en solid økning på nesten 20 milliarder fra året før. Det er en suksess han deler med de andre nordmennene, som alle hadde et godt år.

Odd Reitan økte verdiene med over 11 milliarder til en total på nesten 50 milliarder kroner, Johan Johannson la på over 15 milliarder og passert 45 milliarder totalt, mens sistemann, Stein Erik Hagen, tjente «usle» 8 milliarder.

Det gir Hagen en samlet verdi på rundt 40 milliarder kroner og han er med det den «fattigste» nordmannen på listen.