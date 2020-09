Verdens største legemiddelkonsern: Vaksinen trolig klar før jul

Konsernsjef Albert Bourla i legemiddelkonsernet Pfizer Inc. mener det er sannsynlig at USA vil ha en koronavaksine klar før årsskiftet.

I et intervju med TV-kanalen CBS skal han ha sagt at han er ganske sikker på at en trygg vaksine vil bli tilgjengelig for amerikanere innen 2021, så fremt den godkjennes av U.S. Food and Drug-administrasjonen. Pfizer utvikler vaksinen sammen med det tyske selskapet BioNTech SE.

Det skriver Bloomberg.

- Jeg kan ikke si hva FDA vil gjøre, men jeg tror det er et realistisk scenario, og vi forbereder oss for det, sa Bourla.

Rekrutterer deltakere



Innen utgangen av oktober vil selskapene trolig vite hvilken effekt vaksinen de utvikler har.

- Vi kan selvsagt ikke si at den fungerer, men vi vil vite om den fungerer da, sa han i intervjuet.

Ifølge Bloomberg foventer Pfizer og BioNTech SE å registrere 30.000 pasienter denne uken, til den siste fasen av den kliniske studien. Samtidig utvider de målet om antall deltakere til 44.000, for å inkludere personer ned til 16-årsalderen og personer med HIV, hepatitt B og hepatitt C.

Skuffet



I helgen kom det fram at statsminister Erna Solberg er skuffet over at USA ikke ønsker å slutte seg til det WHO-ledede Covax-samarbeidet for å utvikle og distribuere en vaksine mot koronaviruset.

– Ja, jeg skulle ønske at USA hadde deltatt i det internasjonale arbeidet knyttet til vaksineutvikling og til finansiering til fattige land, sa statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Covax ledes av WHO sammen med vaksinealliansene Cepi og Gavi. Samarbeidet skal sørge for at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan deles ut til de hardest rammede befolkningsgruppen, skrev NTB.

– Så registrerer jo jeg at selv om USA ikke deltar i Covax, så gir de finansielle støtte til flere av implementeringspartnerne, for eksempel Gavi. Så jeg oppfatter jo at USA fortsatt deltar, men fordi de ikke ønsker å delta i Verdens helseorganisasjon sine tiltak, så svekker de litt det, sa Solberg.