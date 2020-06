Verre å avlyse reisen: Nå har SAS endret refusjonsordningen

I begynnelsen av mai var det mulig å endre flyreisen inntil seks timer før avreise, for å hindre at syke tok fly. Nå har SAS gjort om refusjonsordningene.

- Vi innførte gratis ombooking og voucher for bedre fleksibilitet for alle våre reisende i en ekstraordinær situasjon, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til Nettavisen.

Årsaken til at man kunne søke om voucher så sent som seks timer før avreise, var at folk som fikk symptomer like før de skulle reise, slapp å la flybilletten gå tapt. Selv om koronakrisen fortsatt ikke er over, har SAS nå gjort en endring i denne refusjonsordningen.

- Den gjelder, men du må søke om voucheren minst sju dager før avreise nå, forklarer Eckhoff.

Les også: Vil ha hjemmekontor for flere tusen offentlig ansatte - men møter motstand

Det er imidlertid kun reiser bestilt før 4. mars, med avreise inntil 15. juli innenlands og inntil 17. august utenlands, som kan ombookes uten ekstra kostnad eller du kan søke om voucher.

- Så reiser bestilt etter 4. mars kan ikke ombookes uten gebyr, og man får ikke voucher?

- Voucher kan du få for reiser med avreise inntil 17. august eller inntil 15. juli innenlands i Norge, sier Eckhoff.

Les også: Covid-19 senker norske kroner - frykt for bølge nummer to

Ingen refusjon ved sykdom

Dersom du opplever symptomer under syv dager før avreise, er billetten tapt - uansett når du kjøpte den.

- Hvis vi flyr og du ikke møter, regnes billetten som benyttet. Hvis vi kansellerer, tilbyr vi ombooking - og prøver å booke deg til en annen flyreise, voucher eller refusjon, forklarer han.

Les også: Ordføreren vant 44 millioner i lotto – så gjorde han aksje-investeringen som ga jackpot (+)

På spørsmål om SAS tror det er mulig å få folk til å holde seg hjemme om de er syke, dersom de ikke får noe kompensasjon fra flyselskapet, svarer Eckhoff følgende:

- Du skal ikke reise dersom du har korona eller symptomer. Dersom du blir syk, vil trolig reiseforsikringsselskapet ditt dekke utgifter. Eller du kan benytte ovenstående muligheter.

ENDRINGER: Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at de kan ikke risikere å fly med tomme fly, og derfor har de også endret refusjonsordningen i takt med åpningen av samfunnet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Hva mener dere har endret seg siden mai, siden dere har endret refusjonsordningen?

- Verden er i ferd med å åpnes, og flere flyr. Det krever at vi får bedre forutsigbarhet på hvor mange passasjerer vi faktisk kommer til å ha på våre flyvninger, for å unngå at vi flyr med tomme fly, forklarer han, og legger til:

- Mange av tiltakene vi har hatt under koronapandemien har vært ment å være midlertidige, og kommer fortløpende til å endres når vi etter hvert kommer tilbake til en mer normal situasjon.

Slik er reglene i Norwegian

Da Nettavisen snakket med Norwegian i mai, sa de at det kun var reisende med Flex-billett som kunne avbestille og få refusjon. Nå forklarer kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen i Norwegian hvordan reglene er nå, per 18. juni.

- Med gjenåpningen av en rekke sommerruter gjelder standard vilkår for avbestillinger og refusjoner, sier han til Nettavisen.

Dersom flyselskapet må kansellere billetten din derimot, er det andre regler som gjelder.

- Kunder kan fortsatt velge å omgjøre billetten til cashpoints dersom vi er nødt til å kansellere flyvningen. Da får de også 20 prosent ekstra på toppen av verdien. Det er et tilbud som mange av våre kunder har valgt å benytte seg av, forteller han.

KANSELLERINGER: Christer Baardsen, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, sier at man kan få refusjon om flyselskapet kansellerer reisen din. Foto: Privat

På nettsidene deres er det også påpekt at du har selv ansvaret om du velger å reise i denne spesielle tiden.

«Kundene må forstå den potensielle risikoen for at eventuelle tilknyttede kostnader ikke blir dekket av Norwegian hvis de blir nektet ombordstigning, og at deres reiseforsikringsselskap må dekke eventuelle kostnader hvis de ikke klarer å reise hjem grunnet koronaviruset.»

- Det viktigste er at man ikke reiser dersom man føler seg syk eller mistenker at man kan være smittet. Da må man holde seg hjemme, sier Baardsen til Nettavisen.

- Helsen og sikkerheten til våre kunder og kolleger har alltid høyeste prioritet i Norwegian, og derfor har vi innført en rekke tiltak for å minimere en fra før lav smitterisiko om bord i fly. For eksempel må alle reisende over seks år bruke munnbind om bord, vi har ingen servering for å unngå kontakt mellom passasjerer og kabinansatte, og alle flyene våre blir grundig rengjort – med et ekstra fokus på kontaktflater, forklarer han.

Om du har bestilt flyreisen gjennom reisebyrå eller en tredjepart, er det dem du må kontakte for å be om refusjon om reisen blir kansellert av Norwegian.

Les også: Norwegian gjenåpner 76 ruter 1. juli

Må bruke munnbind

Både SAS og Norwegian har i det siste meldt at de åpner mer og mer opp i sommer. SAS meldte denne uken at de øker kapasiteten fra 30 fly i juni til 40 i juli. Samtidig har de bekreftet at de vil de fly til flere feriedestinasjoner i Spania, samt til Frankrike, Hellas og Kroatia fra Gardermoen i juli.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier til NTB at de ikke utelukker at de kan få nye utvidelser til flere reisedestinasjoner i løpet av sommeren fra alle de tre skandinaviske landene.

– Etter hvert som restriksjoner og innreiseregler letter i ulike land, ser vi en økning i etterspørselen etter reiser, sier Eckhoff.

Selv om de åpner opp for flere flyvninger, gjelder fortsatt kravet om bruk av munnbind på flyet. Munnbindkrav har også Norwegian innført. Onsdag meldte de også at de åpner 76 ruter 1. juli - innenlands og i Europa.

Fra før har Norwegian åtte fly i drift på ruter i Norge, skriver NTB. Når ytterligere tolv fly settes i trafikk, betyr det at over 600 ansatte i Norge vil komme tilbake fra permittering. Til sammen vil mer enn 900 piloter og kabinansatte være tilbake på jobb, opplyste Norwegian i en pressemelding onsdag morgen.