Verre enn ventet for Trump

Arbeidsledigheten stiger mer enn ventet i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag kom ferske arbeidsledighetstall i USA som viser at 1,48 millioner amerikanere meldte seg arbeidsledige i forrige uke. Det er mer enn hva markedet forventet, som hadde sett for seg 1,35 millioner nye arbeidsledige.

De ferske arbeidsledighetstallene er dårlig nytt for president Donald Trump. Dette er nemlig andre uken på rad at arbeidsledigheten øker mer enn det markedet forventet.

Det startet med nedgang på Wall Street torsdag, Dow Jones er ned rundt 210 poeng kort tid etter åpning, 0,8 prosent.

Ny rekord i antall smittede

Økningen i antall smittede i USA fortsetter å skape frykt i finansmiljøet. Det ble meldt om mer enn 45.000 nye smittetilfeller i USA på onsdag, noe som er 9000 høyere enn den tidligere toppen fra slutten av april.

I stater som Texas, Florida, California og Arizona øker antall smittetilfeller nå kraftig. I New York, New Jersey og Connecticut er det også besluttet å innføre 14 dagers karantene for personer som kommer fra områder i USA som opplever en kraftig økning i antall smittede, melder CNBC.

