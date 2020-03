Verste børsstart noensinne

Oslo Børs har aldri åpnet så dårlig som i år siden børsen ble revitalisert på begynnelsen av 80-tallet.

De seneste dagenes børsoppgang til tross, første kvartal 2020 går inn i historien som det svakeste åpningskvartalet noensinne for vår hjemlige børs.

- Ja, dette er den verste starten på året i USA siden 1938. Da har jeg sett på kvartalsvis avkastning inkludert utbytte. For Europa og Oslo Børs er det den verste børsstarten noensinne, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management til Nettavisen Økonomi.

Næss sier at konklusjonene gjelder dagens indekser. Den gamle totalindeksen på Oslo Børs går tilbake til 1982, og da har vi har ikke sett en så svak start. Under har vi vist utviklingen for hovedindeksen på vår hjemlige børs siden nyttår.

NED 25 PROSENT: Til tross for en god børsdag tirsdag og oppgang de seneste dagene, er hovedindeksen i år ned nesten 25 prosent. Foto: (Infront)

Kun et fåtall

Det amerikanske finansieringsselskapet MSCI (tidligere Morgan Stanley Capital International) har laget en indeks tilbake til 1969.

- Den viser at første kvartal 1980 var noe svakere. Men, den inkluderer kun et fåtall selskap og er dermed ikke like robust som de andre indeksene, sier Næss.

Tall fra Nordeas investeringsdirektør for årets tre første måneder (internasjonale børser tirsdag formiddag, red.anm.) viser at:

Oslo Børs har falt 24,7 prosent i verdi. Den forrige dystre rekorden fra 2008 med -16 prosent er slått med glans. Målt i dollar er fallet på Oslo Børs hele 37 prosent, som følge av den kraftige kronesvekkelsen.

De amerikanske børsene er ned 18,3 prosent. I første kvartal 1938 var fallet på 19,4 prosent.

De europeiske børsene er ned 22 prosent i årets tre første måneder. Her var fallet på 15 prosent i finanskriseåret 2008.



Verste siden finanskrisen

Ser vi på alle kvartalene i året, blir årets tre første måneder det svakeste børskvartalet siden finanskrisen i 2008/09. Oslo Børs falt med ca. 30 prosent i både tredje og fjerde kvartal 2008. Det skjedde i et børsår der hovedindeksen var ned 54 prosent, for så å stige med nesten 65 prosent i 2009.

Men, matematikkens lover er nådeløse: Faller en aksje eller en indeks med 50 prosent i verdi, må de stige med 100 prosent for å være tilbake til utgangspunktet. Hvis noe er ned med 25 prosent, eksempelvis fra 100 til 75, må oppgangen være på 33 prosent (0,75*1,33) for å være tilbake til start.

- Men er aksjer blitt billigere nå fordi de har falt i verdi, eller er de blitt dyrere på grunn av de dystre utsiktene?

- Det er et godt spørsmål. Dersom man ser på løpende inntjening, er børsen trolig blitt dyrere. Det skyldes at inntjeningen trolig vil kollapse for et stort antall selskap. Et annet nøkkeltall der man sammenlikner aksjekursen med selskapenes bokførte verdier, vil vise at markedene er blitt rimeligere, svarer Næss.

Ikke så ille

Dersom inntjeningen forsvinner helt i år, men er tilbake igjen i 2021, skal ikke dette være så ille for aksjemarkedene, ifølge Næss. Egentlig skal vi da nøye oss med en nedgang på 7-10 prosent for et tapt år, og da det er så mange gode år igjen. Men:

- Det er to grunner til at den tanken er feil. For det første hadde vi hatt en ti år lang fest i finansmarkedene med en solid inntjeningsoppgang. Oppgangen var rekordlang, og kanskje var koronaviruset det som skulle stoppe oppgangen. Ser vi bort fra det, er det likevel grunn til å spørre om alt er normalt fra 1.januar 2021, advarer Næss.

Han sier at i de andre nedturene vi har hatt, har det tatt tid å komme tilbake. Denne nedgangen er riktig nok spesiell.

Falt mindre

- Men dersom vi antar at den langsiktige lønnsomheten er dyttet ned 20 prosent mot langsiktig gjennomsnitt, skulle aksjemarkedene ha falt med vel 25 prosent internasjonalt. Da har de falt mindre enn de skulle.

- I Norge har vi hatt en betydelig nedgang, men med en oljepris på lave 20-tall er vi spesielt påvirket, sier Næss.

Men investeringsøkonom Mads Johannesen hos nettmegleren Nordnet sier at til tross for et kvartal uten sidestykke og kraftig børsturbulens, har de opplevd en usedvanlig høy aktivitet.

Nedstengt

- Første kvartal 2020 går inn i historiebøkene som et av de mest voldsomme kvartalene på lang, lang tid. Med en verden som har vært totalt nedstengt og en økonomi som har stått stille, har børsene fått seg en solid smekk.

- Starten av 2020 vil uten tvil gå inn i historiebøkene som en av de mest forundringsverdige periodene i det moderne samfunnets historie, sier Johannesen til Nettavisen Økonomi.

Selv med en kraftig oppgang på verdens børser de seneste dagene og et solid byks i oljeprisen tirsdag, ender altså Oslo Børs ned nesten 25 prosent for kvartalet. Johannesen mener vi fortsatt er i et «bear market», altså et marked med kraftig fallende aksjekurser.

- Jeg forventer store svingninger fremover, ettersom vi til stadighet får nyheter om utviklingen av viruset globalt, sier investeringsøkonomen.

EKSEPSJONELT: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet melder om rekordhøy interesse for kjøp og salg av aksjer i første kvartal. Foto: (Nordnet)

Målløs

Svingninger eller ikke, private sparere har ifølge Johannesen vært svært aktive under nedturen og benyttet fallet til å nettokjøpe aksjer med begge hender. Aksjeomsetningen i Nordnet i første kvartal er rekordhøy.

- Det er i årets første kvartal omsatt aksjer for 62 milliarder kroner og nettokjøpt aksjer gjennom kvartalet for over 330 millioner. Dette er eksepsjonelle tall, og som investeringsøkonom kan jeg ikke si annet enn at jeg er målløs, forteller Johannesen.

Hvilke aksjer er det så investorene har kjøpt gjennom denne krisen? Jo, det er store, solide selskaper som har falt mye, spesielt i mars måned. Selskapene som troner på topp av kjøpsstatistikken til Nordnet er tungvekere som DNB (ned 30 prosent), Aker BP (- 59 prosent) og Equinor (-32 prosent).

- Aker BP og Equinor har gjennom kvartalet blitt rammet av en dobbel nedtur. Den første krisen er disputten mellom OPEC-landene og Russland, som har ført til at tilbudet av olje har eksplodert den siste perioden.

Dramatisk

- Den andre konsekvensen er koronaviruset, som på sin side har fjernet etterspørselen etter olje. Med andre ord har denne spesielle situasjonen kappet beina av de fleste oljeselskapers inntjening. Det er rett og slett dramatisk, sier Johannesen.

DNB-aksjen har også falt i verdi med resten av finansmarkedet. Johannesen peker på at investorene frykter for økt mislighold, bankens oljeutlån og økt arbeidsledighet kan ramme Norges desidert største finansinstitusjon.

- Jeg tror derimot at våre kunder anser kursfall på mellom 30-55 prosent på disse aksjene er som å kjøpe kvalitet på billigsalg, sier han.

Dårlig balanse

Når det gjelder selskapene som er mest nettosolgt, er det spesielt selskaper med noe svakere balanse og kredittrating. Egne analysebyråer deler selskapenes gjeld inn i hvor kredittverdige der og faren for mislighold.

En dårlig balanse vil si en høy gjeldsgrad for selskapet og eiendeler som kan være overvurdert i verdi og vanskelig å selge. Et eksempel er gjeldstunge Norwegian.

- Det er typisk at i store nedturer som vi nå er inne i, selger investorer selskaper som har en noe svakere balanse og kredittrating. Her er selskaper som Nel og Tesla naturlige å trekke frem, og de topper også listen, sier Johannesen.