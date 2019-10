Vestlandet og Nord-Norge Høyre om ny oljepolitikk: - Helt uaktuelt

Høyre-profilene på Stortinget åpnet for ny oljedebatt i partiet. - Det er dette som skjer når politikerne på Østlandet forvalter pengene fra Vestlandet og Nord-Norge, sier hordalandspolitiker.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Mandag skrev Klassekampen om at Høyre-profiler som Henrik Asheim, Tina Bru, Lene Westgaard-Halle, samt fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg ønsket debatt om partiets oljepolitikk. Blant temaene Høyre-toppene åpner for å diskutere, er skatteregimet for oljenæringen og vern av sårbare havområder.

- Vi må ha en ærlig diskusjon om naturverndelen, om det er områder som bør vernes for olje- og gassutvinning, sa Asheim til Klassekampen.

-Om inntektene faller på sikt, men man fortsatt har de samme skattefordelene for industrien, vil det kanskje ikke være økonomisk bærekraftig for Norge. Det må vi ta på alvor, fulgte Westgaard-Halle opp.

Det faller ikke i god jord hos Høyre-politikerne fra oljefylkene, som gjerne vil ha debatt - men som sier det er uaktuelt med endrede rammebetingelser for oljeindustrien.

- Dette kommer fra politikere fra Østlandet som ikke vet hva oljenæringen betyr for bedriftene på Vestlandet og Nord-Norge. Dette er litt som med lakseskatten som østlandspolitikerne kom drassende med tidligere i år, sier Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleder i Høyre Hordaland.

Les mer: Hundrevis av klimaaktivister pågrepet

- Høyre har ikke endret syn i oljepolitikken

Heller ikke Geir-Inge Sivertsen, leder for Troms og Finnmark Høyre, ser noe behov for å endre noe som helst i oljepolitikken.

- Næringen trenger forutsigbarhet. Jeg tror jeg snakker for det store flertallet i nord når jeg sier at det ikke er noen grunn til å endre på Høyres oljepolitikk. Brå politiske endringer er sjeldent gunstig for noen næring, og spesielt ikke for oljebransjen. Vi kommer ikke til å være noen talsperson for det disse politikerne åpner for, sier Sivertsen.

Geir-Inge Sivertsen fra Troms og Finnmark Høyre mener partiet trenger stø kurs i spørsmålet om oljevirksomhet. - Jeg har overhodet ikke noen ambisjon om å dytte partiet i retning MDG i alle fall. Vi er opptatt av verdiskaping og vekst for nasjonen, noe som er viktigere enn noensinne å være tydelig på, sier Sivertsen. Her fra partiets landsmøte i 2017. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ole Ueland, leder for Rogaland Høyre, sier rogalendingene vil gjøre sitt for å forsvare bransjen og arbeidsplassene i debattene fremover.

- Høyre har ikke endret syn i oljepolitikken. At enkeltpersoner har meninger må vi ha takhøyde for i et såpass stort parti som Høyre. Men oljebransjen skal være trygg på at de får forutsigbare rammevilkår og at Høyre står solid plantet der vi står, sier Ueland, som gjerne tar en debatt om vern av områder, men ikke om skatteregimet:

- Jeg ønsker ikke en debatt om leterefusjonsordningen. Den må være tydelig og ligge fast. Beslutningene til oljebransjen tas ikke for fire år, men for flere tiår frem i tid. Da må vi være tydelige på betingelsene, sier Ueland.

Ole Ueland, leder for Rogaland Høyre, mener Høyre fortsatt er en garantist for forutsigbare rammevilkår for oljenæringen. Foto: Rogaland Høyre

Ekeland Bjørkly fra Hordaland sier hun i utgangspunktet sier blankt nei til både vern av havområder og endring av skatteregimet.

- Det er dette som skjer når politikere på Østlandet forvalter pengene fra arbeid gjort på Vestlandet og i Nord-Norge. Arbeidsplassene er enormt viktige, og det er helt uaktuelt å fjerne leterefusjonsordningen, som små- og mellomstore oljeselskaper er helt avhengige av for å kunne drive letevirksomhet, sier Hordaland Høyre-lederen.

Les mer: Equinors konserntillitsvalg starter nytt parti - går i strupen på Aps MDG-flørt

Les mer: Industripartiet er unødvendig så lenge Fremskrittspartiet har hånden på rattet

Får skryt fra WWF

Ekeland Bjørkly sier, som sine partifeller i Rogaland og i Troms og Finnmark, at hun gjerne vil diskutere.

- Jeg er ikke redd for en debatt. Den må vi være tøffe nok til å ta. Men jeg tror ikke vi vil rokke ved standpunktene som Høyre har hatt lenge nå, sier hun.

Hordaland Høyre-lederen minner om at et fåtall av Høyre-politikerne stemte for varig vern av de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja da problemstillingen ble løftet i 2017.

- Samtidig må man være nyansert. Vi er ikke så ulike de andre partiene i spørsmålet om LoVeSE. Mens mange andre partier sier blankt nei, vil vi konsekvensutrede om det lar seg kombinere å hente opp olje og gass samtidig som vi driver med fiskeri og turisme i området, sier Ekeland Bjørkly.

Hordaland Høyre-leder Silja Ekeland Bjørkly (H) er klar på at Høyre på Vestlandet og Nord-Norge vil bite fra seg i debattene om oljebransjens framtid. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i miljøorganisasjonen WWF, jubler derimot over initiativet fra Asheim, Bru, Westgaard-Halle og Skjevik-Aasberg.

- Jeg tror mange i Høyre ser at velgerne ønsker tydeligere lederskap i klimasaken, men også at markedene og landene rundt oss er i rask endring. Storbritannia og Tyskland kutter utslipp så det renner av dem. Den dagen de sier takk og farvel til norsk gass, kommer Norge til å sitte igjen med investeringer i prosjekter som ikke vil lønne seg. Det er en stor økonomisk risiko for Norge, og derfor er det veldig bra at også Høyre nå vil ta denne debatten, sier Lomelde.

Hun er glad for at Høyre vil diskutere vern av områder, men håper får unnagjort debattene i god tid før landsmøtet til våren.

- Vi håper selvfølgelig at de ikke venter til landsmøtet med å ta vare på sårbar natur. Den nye forvaltningsplanen for Barentshavet skal legges fram for Stortinget på nyåret, der de miljøfaglige rådene tydelig anbefaler vern av flere områder mot oljevirksomhet, sier Lomelde.

Les også: 2021-valget er allerede tapt for Erna