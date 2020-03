VG: Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til 6000 ansatte

Kjell Inge Røkkes Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til sine 6000 ansatte Norge, skriver VG.

- Jeg kan bekrefte av vi har fredag sendte permitteringsvarsel til våre 6000 ansatte i Norge. Hvor mange det vil være behov for å permittere, er det for tidlig å si noe om. Vi jobber nå med å se på konsekvensene for prosjektene vi jobber med, sier kommunikasjonssjef Ivar Simensen i Aker Solutions ASA til VG.

Simensen forteller videre at det ikke skyldes mangel på prosjekter, men at de ikke vet hva ringvirkningene av corona-krisen blir. Rundt 700 utenlandske innleide skal være på vei hjem, hovedsakelig til Polen.

Han tror imidlertid at det ikke blir nødvendig å permittere alle 6000 ansatte, men NHO er bekymret. NHO-sjef Ole Amlid tror dette er bare starten av en krise, hvor nesten ingen bransjer vil slippe unna, ifølge VG.