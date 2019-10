VG: Regjeringen vil fjerne særordninger for flyktninger

Flyktninger som får opphold i Norge, har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden. Det vil regjeringen endre, ifølge VG.

VG erfarer at regjeringen vil fjerne retten til pensjon fra første dag etter oppholdstillatelse, samt heve botidskravet fra tre til fem år for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for flyktninger.

I dag har flyktninger ordninger som gir dem rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser, uten opptjeningstid, skriver VG.

– Jeg blir veldig glad hvis vi får gjennomslag, og regjeringen har lagt inn dette i budsjettet. Det er meningsløst at flyktninger skal ha bedre ordninger enn innbyggere i Norge, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Erlend Wiborg (Frp) til VG.

Regjeringen skal mandag legge fram forslag til statsbudsjett for 2020.

Erlend Wiborg (Frp) mener det er på høy tid å fjerne de særskilte trygde-bestemmelsene for flyktninger. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, har kommentert flyktningenes særfordel ved flere anledninger.

- Elefanten i rommet som ingen snakker om, er flyktningers snarvei til fulle norske trygdeytelser, skriver han blant annet i en kommentar fra 2015.

Stavrum stilte spørsmål om det er rimelig å gi en slik rettighet til folk som ikke har bidratt til å bygge opp det sosiale sikkerhetsnettet i Norge og om slike generøse ordninger gjør Norge mer attraktivt for asylsøkerne som kommer til Europa.

Stavrum understreker imidlertid at problemet ikke er så enkelt så det kan høres ut.

- Når vi gir flyktninger asyl, er det rimelig at Norge også bidrar økonomisk til livsopphold i en periode. Men normalen bør være at flyktninger får utdannelse og kommer seg ut i arbeid.

Nettavisens sjef legger til at Norge ikke er tjent med å skape en ny gruppe fattige.

- Det kan føre til sosial utestengelse - ikke bare for flyktningene, men også for deres familier og barn. Det taler for å beholde flyktningenes snarvei til fulle trygderettigheter. På den annen side er det vanskelig å forklare norske pensjonister som får sine ytelser avkortet fordi de er gift eller har bodd i Norge for kort tid, at de nyankomne asylantene får en snarvei rett inn i fulle trygdeytelser. Hvis antallet trygdemottakere øker, vil også ytelsene til hver enkelt falle.

Stortingspolitiker fra Hyre, Heidi Nordby Lunde, har i en tidligere artikkel uttalt følgende til Nettavisen:

- At flyktninger får alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger uten å ha hatt tilstrekkelig botid i Norge mener jeg er urettferdig. Det betyr at de automatisk får samme rettigheter som de som bor og har jobbet i Norge over lengre tid.