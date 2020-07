Vi bør frykte kommunal velferdssløsing mye mer enn «private velferdsprofitører»

Private eiere er flinkere til å drive barnehager enn kommunene. De private har mer fornøyde brukere og driver både billigere og lønnsomt.

Ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby har blitt milliardærer på å gjøre en jobb bedre enn det offentlige. Gjennom Læringsverkstedet har de etablert 235 barnehager med kapasitet for 18.000 barn, og over 6.600 arbeidsplasser - de fleste kvinner.

Bytt ut merkelappen private velferdsprofitører med kommunale velferdssløsere.

At noen kan bli rike på å drive barnehager, er en rød klut for noen på ytterste venstre fløy. Til tross for at de private skal få nøyaktige samme offentlige tilskudd som kommunale barnehager, så forsøkes det å skape en myte om at de private skor seg på offentlig velferd.

I virkeligheten er det motsatt: Når private barnehager både har mer fornøyde foreldre, samme tilskudd og går med overskudd - hvorfor er ikke søkelyset på offentlig sløsing gjennom dårlig drevne kommunale barnehager?

Svaret er enkelt: Kritikerne bryr seg ikke om barnas og foreldrenes erfaringer. Dette er ren fagforeningspolitikk for å få flere offentlig ansatte, selv om det går på bekostning av de barnehagene burde være til for.

Min oppfordring: Bytt ut merkelappen private velferdsprofitører med kommunale velferdssløsere.

Det som provoserer venstresiden akkurat nå er at Læringsverkstedet Gruppen også driver med eiendommer. Og nå har de solgt eiendommene til et svensk eiendomsselskap og blitt leietaker i stedet. En helt kurant operasjon som er vanlig både i privat og offentlig sektor.

Logikken er enkel: Å drive eiendom er en profesjon som bør overlates til profesjonelle. Derfor velger man å leie fremfor å eie. For barna har det null å si om det er et norsk eller svensk eiendomsselskap som eier barnehagebyggene.

Læringsverkstedet driver ikke med hokus pokus. Eierne har kjøpt og bygget barnehager, og lånt penger blant annet hos statsdominerte DNB og Husbanken. I tillegg har de tatt opp et obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner på Oslo børs.

Når de nå velger å selge eiendommene, så kan de bruke salgssummen til å slette gjeld. Fortsatt uten betydning for verken barna, foreldrene eller det offentlige. Tilskuddene per barn er nøyaktig det samme før og etter eiendomssalget. Barna og det offentlige får like mye barnehage per krone som før.

Så hva er problemet?

Leder Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie oppsummerer problematikken slik i en artikkel i Klassekampen: «En privat barnehagekjede solgte nettopp 138 barnehager for 4,25 milliarder kroner til en eiendomsmagnat som er under etterforskning for økonomisk kriminalitet».

KRITISK: Leder i Manifest Tankesmie, Magnus Marsdal, er kritisk til salg av barnehagebygg. Foto: Berit Almendingen (Nettavisen)

Og Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg vil ha et forbud mot slike salg: - Denne typen salg burde vært forbudt. I lovverket betyr det en stram og tydelig regulering av kjøpt og salg av eiendommer og selskaper, slik vi har gjort med skoler, sier han til Klassekampen.

FORBY EIENDOMSSALG: Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener det må bli forbudt å selge barnehagebygg. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Det er et ekstremt standpunkt av en Arbeiderparti-representant.

Hvis du vil starte en barnehage, er det sannsynligvis lurt å leie arealet av en huseier. Siden formålet er så spesielt, er både utleier og leietaker tjent med en langsiktig leieavtale. Om man underveis i leieperioden får en ny huseier er irrelevant så lenge ikke leieavtalen endres. Norge er et vestlig, kapitalistisk land med et relativt fritt marked - og de færreste ønsker seg tilbake til Sovjetunionen.

Hva så med Tankesmien Manifest? Jo da, de leier også sine arealer i Torggaten 28 - for øvrig noe de har felles med Scientologikirken. Utleier er Olav Thon.

Hva er det som har skjedd?

Læringsverkstedet har solgt 138 eiendommer (ikke barnehager) til svenske Samhällsbyggnadsbolaget (SSB) og inngått en langsiktig leieavtale. Det svenske børsnoterte eiendomsselskapet er spesialister på å drive bygg for det offentlige - som politihus, barnehagebygg, skolebygg og eldreboliger. Selskapet er ikke mer skummelt enn at det leier ut bygg for flere milliarder kroner til den svenske staten og svenske kommuner. I tillegg til den norske staten og Landsforeningen for hjerte og lungesyke.

Her kan du lese mer: Årsberetningen for 2019 i Samhällsbyggnadsbolaget

I den nye avtalen kjøper Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 114.000 kvadratmeter bygg og 601.000 kvadratmeter uteareale for 4.250 millioner kroner, og leier dem tilbake til Læringsverkstedet for 251,4 millioner kroner i året.

Her kan du lese mer: Pressemelding om salget

Verken salgssummen eller leien virker urimelig, og er etter alt å dømme inngått etter forhandlinger. Læringsverkstedet kan frigjøre kapital og betale ned gjeld, eiendomsselskapet kan vokse. Det er også normalen i et fritt marked at begge parter kan tjene på en handel.

Prisen tilsvarer en såkalt brutto yield på 5,9 som virker fair når man tar hensyn til risikoen ved at barnehagedrift har høy reguleringsrisiko der politikere fra ledende partier kan vedta forbud og innstramminger over natten.

HOVEDEIER: SSBs hovedeier er Ilija Batljan.Han eier privat og via eierselskaper totalt 13 prosent av aksjene, men har 39,2 prosent av stemmene - samtidig som han er administrerende direktør. Foto: Samhällsbyggnadsbolaget

Hvem er så denne 52-årige Ilija Batljan?

Han er født i Montenegro, men flyktet til Sverige på grunn av den jugoslaviske borgerkrigen, utdannet seg til samfunnsøkonom ved Stockholms universitet, har vært sosialdemokratisk politiker og arbeidet som økonomi i den interamerikanske utviklingsbanken og vært gjesteforskere ved EU-kommisjonen.

I mai ble han pågrepet av politiet, mistenkt for innsidehandel og markedsmisbruk - anklager han tilbakeviser. Ifølge en pressemelding fra 20. mai er Batljan nå ute av etterforskningen for innsidehandel og tilbake i jobben som toppsjef.

Les mer: Etterforskningen nedlagt, Ilija Batljan ute av søkelyset for påstått innsidehandel

- At etterforskningen er henlagt er en gledelig melding. Nå legger i igjen fullt fokus på den ordinære virksomheten i SGG som Nordens største eiendomsselskap innen sosial infrastruktur og fortsetter å skape langsiktige og varige verdier, sier styreformann Lennart Schuss.

Det må være helt greit at norske barnehager leier bygg av nordens største eiendomsfirma innen dette området. Barna får ikke dårligere barnehager av at de norske eierne frigjør kapital og betaler ned gjeld.

Prisen for å ha barn i barnehagen er bestemt av norske politikere. Det er også politikerne som bestemmer hvor mye det offentlige skal bidra med. Private og kommunale barnehager skal få samme tilskudd per barn.

Konklusjon: I stedet for å hakke på de private driverne, bør fokuset rettes et helt annet sted: Når private kan tjene penger på å drive barnehagene billigere og bedre - hva er galt med den kommunale driften? Handler det egentlig om offentlig velferdssløsning?

PS! Hva mener du? Er det greit å kjøpe og selge eiendom, og liker du private eller kommunale barnehager best? Skriv et leserbrev!