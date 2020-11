Vi har en jobb å gjøre, Arbeiderpartiet

En tid hvor bedriftene varsler om likviditetsproblemer, konkursfrykt og oppsigelsesfare, er ikke en tid for økt skatt på arbeidende kapital.

Av NHO-sjef Ole Erik Almlid. Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for innsenderens meninger.

Vi hadde – før korona – en stor jobb å gjøre, med å skape nye arbeidsplasser. For å fylle det offentlige gapet mellom lavere inntekter og økende utgifter. For å løse klimautfordringen. For å inkludere flere.

Den jobben er blitt enda større nå under pandemien – og nødvendigheten av jobbskaping er enda mer prekær. Vi må kombinere gjenoppbygging, omstilling og verdiskaping.

Å trekke mer kapital ut av bedriftene er ikke veien å gå.

Blir inkonsekvent

Innsats for å få flere i arbeid er hovedsporet. «All lærdom fra norsk historie er at det som skaper handlingsrom er at folk er i arbeid», sa Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre da partiet la frem sitt alternative statsbudsjett. Han føyde til at «satsingene vi har lyst til å gjøre i neste periode ikke kan finansieres utelukkende med å øke skattene, det er ikke realistisk og ikke tilpasset tiden vi lever i».

Bortsett fra det med «utelukkende» var det godt sagt.

Vi er enig i at velferden fremover ikke kan finansieres ved å øke skattene, og er glad for at Ap nå legger bort tanken om å øke selskapsskatten, slik partiet har gjentatt gang på gang siden skatten ble satt ned til 22 prosent.

Men det blir inkonsekvent når partiet samtidig lover norske eiere et betydelig skattesjokk.

Dette er feil av flere grunner.

Ikke tiden for å stramme inn

Dette er ikke tiden for å stramme inn formuesskatten med 7 milliarder kroner. Dette er midler som i stor grad ellers ville vært investert i bedrifter, sørget for investeringer i maskiner og grønn fornying av teknologien.

Kapitaltilgangsutvalget har slått fast at formuesskatten begrenser tilgangen på kapital for norske bedrifter. Særlig rammer dette norske privateide virksomheter i distriktene, bedrifter som ikke er på børs og der hovedkilden er egenkapital fra eierne.

Man skal ikke undervurdere effekten av å gjennomføre en skatteendring som et sjokk på flere milliarder fra et år til et annet. Vi snakker jo nesten om en dobling av skatten for noen formuer. Det vil ikke overraske oss om dette fører til at viktige investeringer blir droppet, og at grønne omstillinger som er viktige for klima og fremtidig verdiskaping settes på vent.

Viktig for lokal verdiskapning

Når egenkapitalen skattlegges hvert eneste år, uavhengig av om bedriftene går godt eller dårlig, så dreneres bedriftene for sårt tiltrengt kapital som skal bidra til videre vekst og omstilling.

Ap snakker ofte om en mer aktiv næringspolitikk. Det er bra, men det blir ikke mer aktivitet i økonomien av å svekke eiernes muligheter til selv å handle aktivt for å håndtere krisa, omstille seg og sikre arbeidsplassene på lang sikt.

Kutt i skatten på arbeidende kapital handler selvfølgelig ikke om å fylle eiernes lommebøker eller bankkontoer. Det handler om å bygge gode samfunn og skape fortjeneste for å utvikle bedriften og lokalsamfunnet videre. Å kutte i skatten på arbeidende kapital er viktig for lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av Distrikts-Norge.

