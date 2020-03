Vi kan ikke la Norge brenne

Konsekvensene av å stenge ned landet sender alt for mange nordmenn ned i avgrunnen, både økonomisk og helsemessig.

Av kommunikasjonsrådgiver Ole Eikeland

Erna, Jonas, Siv & Co, jeg vet dere ser det, vær så snill å gjør noe med det. Innenlandsøkonomien må i gang igjen, og det raskere enn raskest!

Vi kan ikke vente til at vi helt blir kvitt korona. Skadebegrensning som strategi må innføres. Ved å stenge ned Norge, er de økonomiske innvirkningene så enorme, at gevinsten man oppnår med å forsinke spredningen av korona, rett og slett blir for stor.

Viruset må stoppes. Der er vi alle enige. Og selvfølgelig er den beste måten å få kontroll å stenge ned samfunnet, slik vi gjør nå. Men til hvilken pris?

En viss kontroll

Selv om det er tidlig, viser tallene fra Norge de siste dagene, at det kan virke som at vi er i ferd med å få en viss kontroll. Litt for tidlig til å kunne være 100 prosent bastant, men utviklingen er positiv.

Dagens ekstreme løsning med å stenge ned Norge, vil få fatale konsekvenser for det private næringslivet. For de fleste som driver små virksomheter i dag, er det natta. Butikker, restauranter, kultur og reiseliv, for å nevne noen.

Kona driver en kaffebar i Oslo, som nå er stengt. Vi klarer oss, selv om det er tøft. Men vi kjenner jo mange som driver i bransjen, og mange har det sinnssykt tøft akkurat nå.

Det går fra normal omsetning og kontantstrøm til null over natta. Det sier seg selv, at det ikke går. Så er dominoeffekten i gang og andre bransjer vil følge etter, og det superraskt. Det er bare å stålsette seg.

Dobbel smell for Norge

Bare i løpet av noen uker har norsk økonomi ikke bare fått en på trynet, men også enda en rett i panna, oljeprisfallet! Vi klemmes fra to sider. Statens oljeinntekter strupes, samtidig som kostnadene eksploderer i takt med konkursene i innenlandsøkonomien. Det igjen har sent krona i kjelleren og skapt store problemer for importindustrien.

En av Norges fremste konkursadvokater, Nils Holger Koefoed, besøkte lørdag podcasten til Gunnar og undertegnede. Han var dypt bekymret for hvordan dette ender hvis nedstengningen fortsetter. Blant annet vil han bistå to relativt store butikkjeder med å melde oppbud de neste dagene og spår 10 prosent arbeidsledighet mot slutten av neste uke.

Hør hele podcasten her.

Men kan vi stenge ned og lamme hele Norge slik vi gjør nå, bare for å spare de som allerede er dødssyke?

Det er heller ingen tvil om at de aller aller fleste som har dødd av korona så langt, enten er eldre syke, eller kun syke. Det er selvfølgelig hjerteskjærende og tragisk, men de fleste ville uansett ha hatt samme utfall i løpet av kort tid.

Så når man ser på dødeligheten, er det viktig å skille mellom de som dør av korona og de som dør med korona.

De helsemessige konsekvensene av nedstengingen av Norge er store. Permitteringer, bortfall av inntekt, konkurser og økonomisk ruin for mange, fører også med seg tragiske følgefeil som økte selvmordsrater, vold i hjemmet og da særlig mot kvinner og barn, og mye mer.

Støres beskjed

Ap-leder og tidligere helseminister Jonas Gahr Støre har også vært på besøk hos Gunnar og meg denne uken. Støre var god og fullt klar over problemstillingen: - Nå gjør vi dramatiske tiltak for å verne rundt folks helse, som igjen kan forårsake nye helseproblemer.

Hør Jonas på podcasten Stavrum & Eikeland her.

Jeg var megler i Pareto Securities under finanskrisen tilbake i 2008 og 2009. Jeg så på nært hold hva enn stresset økonomi gjorde med folk. Flere tok sine egne liv og familier ble ødelagte. En analyse publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet, ifølge VG, viser at selvmordsraten økte med 17 prosent i Hellas og 13 prosent i Irland, mellom 2007 og 2008. Det samme vil trolig skje her i Norge, hvis vi ikke tar til fornuft.

Det rapporteres allerede om at mange barn har det tøft, da de foreldre som sliter økonomisk og som er «sperret inne», ofte lar det gå utover ungene. Dette kan ikke fortsette

Så hva er løsningen?

Her fins det selvfølgelig ikke ett fasitsvar, men jeg vil våge meg ut med et innspill, som garantert kan forbedres.

Når det gjelder direktehjelp fra staten, er det mange som mener man skal se til Danmark og det de har gjort. I stedet for å kun lette på permitteringsreglene, så gir de direkte støtte til bedrifter som blir rammet hardt. Mer til de som må stenge, blant annet dekning av faste kostnader som husleie.

Fortsett det fantastiske arbeidet som Helse-Norge gjør i dag, gjerne med enda mer isolasjon av risikogruppene i en periode. Start en gradvis åpning av restauranter og butikker, få flere av elevene tilbake til skolene over påske, slik at vi mer og mer kommer tilbake til normalen og i det minste får hjulene til innlandsøkonomien i gang.

Vi må fortsette den strenge grensekontrollen vi har innført, til vi ser at det normaliserer seg i utlandet. Det kan ta litt tid.

Dugnadsånd

Vi har en fantastisk dugnadsånd i Norge, og den må fortsette. Vi må alle gjøre vårt, for å minske spredningen fremover. God håndhygiene, holde seg unna folk når man kjenner på symptomer, osv.

Ja, spredningen av korona vil øke, men de andre økonomiske og helsemessige fordelene vil oppveie det og mere til.

Vi er selvfølgelig prisgitte andre land, når det gjelder reiseliv i stor grad, og eksportindustrien. Men jeg tror faktisk flere og flere land vil gjøre det samme etterhvert, selv om det nok tar litt lengre tid hos mange. For å legge ned hele den vestlige verden, kan rett og slett ikke forsvares.

Min bønn til politikerne er: Ikke la Norge brenne. Tar dere grep nå, så vil vi sammen komme ut av denne krisen med både bedre helse og bedre økonomi. Gjør det nå, før det blir for sent