«Vi tjente 22,5 millioner kroner. Det er litt penger, det også!»

Monaco-baserte Alexander Hansson tar koronagevinst på medisinaksje.

I løpet av de siste dagene har investoren og redersønnen Alexander Hansson tatt en gevinst på 22,5 millioner kroner i Photocure.

- Det er klart at man kan være etterpåklok å angre at man ikke solgte på topp. Men det er riktig å ta ned risikoen i dagens marked, og en gevinst på 22,5 millioner kroner - det er penger, det også, sier Hansson til Nettavisen.

På topp hadde Hansson aksjer for nær 200 millioner kroner i selskapet, som driver med en diagnosemetode for blærekreft som er lansert på det amerikanske markedet.

OPPGANG FØR FALL: Photocure har gått fra 25 kroner og opp til 120 kroner, før den har falt de siste ukene. Foto: Oslo Børs Informasjon

Sammen med faren, skipsreder Herbjørn Hansson, i Nordic American Tankers har Alexander Hansson vært aksjonær i Photocure i en lang opptur.

Hansson anslår at gjennomsnittelig kjøpskurs var rundt 40 kroner, og han har solgt de drøyt to millioner aksjene på kurser litt over 50 kroner per aksje. Det gir en samlet gevinst på 22,5 millioner kroner.

Hansson avviser påstander om at aksjene er tvangssolgt, og sier at salget ble gjort frivillig for å balansere porteføljen i de urolige tidene i finansmarkedet.

GODT HUMØR: Skipsreder Herbjørn Hansson er toppsjef i Scandic American Shipping, og en ringrev i norsk shipping og business generelt. Tankaksjene har gått opp og ned det siste året. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Opp og ned i tank

Familiens største eiendel har vært aksjer i Nordic American Tankers, som er børsnotert i New York. Også den aksjen har gått i berg- og dalbane.

I september i fjor lå aksjekursen på rundt to dollar, men så gikk den som en rakett på børsen og rundet fem dollar ved årsskiftet, før den nå er nede i 2,6 dollar.

I går sendte toppsjef Herbjørn Hansson ut en børsmelding og informerte om at selskapet vil kjøpe tilbake 4,5 millioner NAT-aksjer fra markedet, og Hansson har også informert aksjonærene om at det er et ekstraordinært sterkt tankmarked for tiden, og at selskapet ikke ser noen større effekter av koronaviruset.

YACHT: Yachten H1 spiller på etternavnet til den norske investoren Alexander Hansson. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Hansson-familien eier 2,7 prosent av aksjene i Nordic American Tankers. Med dagens aksjekurs har rederiet en markedsverdi på 4,2 milliarder kroner. Verdien av Hansson-familiens aksjer er rundt 115 millioner kroner.

Alexander Hansson eier også noen aksjer privat i Photocure som ikke er solgt.