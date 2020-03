Vi trenger et kollektivt lønnskutt

Regningen for tiltakene mot korona-krisen tilsvarer 12.000 kroner per familie i uken. Denne må vi alle være med å dekke.

Av Øystein Sjølie, samfunnsøkonom

Tiltakene for å motvirke spredning av koronaviruset rammer norsk verdiskaping brutalt. Vi har allerede flere arbeidsledige enn på over 80 år. Vi kommer snart til å slå den rekorden også. Hensikten med tiltakene er nettopp å begrense aktiviteten til det aller mest nødvendige. Derfor er det ekstremt vanskelig å treffe tiltak som motvirker fallet i verdiskaping i særlig grad.

Nyhetsstudio: Få siste nytt om koronaviruset her

Under normale økonomiske kriser rammes i første omgang etterspørselen etter bedriftenes produkter hardt. Nå er utgangspunktet for krisen motsatt. Arbeidskraften holdes hjemme. Det blir svært vanskelig å få produsert varer og tjenester. (Mange næringer opplever også total svikt i etterspørselen.)

Dette fallet i verdiskaping betyr at landet blir fattigere. Veldig mye fattigere. Det er ikke så lett å anslå hvor stort fallet er, men at verdiskapingen er 25 prosent lavere er neppe så langt unna. Reiselivsbransjen, kultur og underholdning er nærmest totalstengt. Det samme er mye av personlig tjenesteyting, som frisører. Varehandelen er mye lavere enn vanlig. Den kontorbaserte tjenesteytingen har gått over til hjemmekontor, med lavere produktivitet og færre timeverk. Transportbransjen opplever ekstreme fall i etterspørselen.

Les også: På tide å kutte i bistandsbudsjettet

Nasjonens samlede inntekter, også kjent som BNP, vil derfor stupe. Årlig BNP i Norge er 3000 milliarder kroner hvis vi ser bort fra oljesektoren. Det er 60 milliarder kroner i uken. En fjerdedel av dette er 15 milliarder kroner, eller 3000 kroner per innbygger, barn eller voksen, yrkesaktiv eller ikke. For en familie på fire tilsvarer fallet i verdiskaping et kutt i levestandarden på 12.000 kroner. Hver eneste uke. Denne nedstengningen vil antagelig føre til at vi i 2020 får norgeshistoriens største fall i BNP.

Regningen i form av inntektsbortfall er astronomisk. Og den kommer til å bli betalt. Hvem skal betale? Slik det ser ut nå, vil mange selvstendig næringsdrivende betale svært mye. Dette er frisører, tannleger eller advokater. Selv om de får dekket mye av utgiftene til lønninger, har alle bedrifter også andre faste kostnader som må dekkes. Blant de største er utgifter til betjening av lån og til leie av lokaler og maskiner.

Rentene kuttes nå, noe som hjelper. Men de bør kuttes raskere og mer. Leiekontrakter må kanskje reguleres, for å sikre at de som leier ut også tar en stor del av regningen. En kan også tenke seg ordninger som dekker deler av inntektstapet for slike småbedrifter. Det er eksistensielt for landets fremtidige verdiskaping at så mange som mulig av disse bedriftene overlever.

Staten dekker nå mye av tapet for privatansatte som sies opp og permitteres, men bare opp til et ganske lavt lønnstak. Ansatte med lønn over 600.000, eller som har provisjonsbasert lønn, vil få store inntektstap. Offentlig ansatte og pensjonister går foreløpig ganske fri. Staten kan prøve å holde alle skadesløse. Det er innebærer imidlertid å tappe enorme beløp av oljefondet.

Podkast: Konkursadvokat mener Norge bare har dager på seg: –⁠ Dansk løsning kan redde økonomien

Det vil helt sikkert bli tatt ut mye av oljefondet. Dette vil gå utover senere generasjoner. Selv om det er fornuftig å tappe av fondet, bør vi treffe tiltak for å begrense uttappingen. En mulighet er at alle lønnsmottakere, særlig i offentlig sektor (som meg selv) og pensjonister går med på lavere lønn så lenge krisen pågår, for eksempel et kutt på 20 prosent. Kuttet kan gjerne gjøres progressivt, slik at ansatte med høy lønn får større prosentvise kutt.

Pengene som staten, kommunene og selskapene sparer på et slikt lønnskutt, må brukes dels til å redusere uttrekket fra oljefondet, dels til å gjøre hverdagen lettere for de gruppene som må bæ re de største ø konomiske børene.