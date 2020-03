Vi trenger hestekur mot økonomisk virus: Ikke tid for å være puslete, Erna Solberg!

Nå må statsminister Erna Solberg vise handlekraft for å redde tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser i reiseliv og turisme.

Mitt beste råd til statsminister Erna Solberg (H) er å lukke ørene for normalt fornuftige råd fra samfunnsøkonomer, og kline til:

Norge bør senke rentene umiddelbart med 1,0 prosent

Etterspørselen bør stimuleres med raske skattekutt

Det må bli gratis fra første dag å permittere ansatte

Turistnæringen må få øremerkete, midlertidige tiltak

Det er kort og godt tid for å vise lederskap og ta imot den utstrakte hånden fra Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum:

- Nå er det krevende for regjeringen å håndtere både børsuroen, spredningen av corona og den spente situasjonen vi ser sør i Europa. Senterpartiets holdning både i direkte kontakt med regjeringen og i Stortinget har vært at vi stiller opp sammen med dem, skrev han på Facebook.

Fra hele landet kommer rapporter om bedrifter som får avbestillinger. Norwegian kutter 3.000 avganger og SAS ber de ansatte ta et midlertidig lønnskutt på 20 prosent. I en fersk undersøkelse fra NHO varsler godt over 30 prosent av bedriftene i de mest utsatte bransjene at de venter lavere etterspørsel og må permittere ansatte.

Felles for de aller fleste er at det er snakk om lønnsomme arbeidsplasser som møysommelig er bygget opp, at de risikerer konkurser og nedbemanning som følge av en forbigående økonomisk nedtur.

Normalt trenger norsk økonomi verken stimulanser, økt offentlig pengebruk eller støtte til enkeltbedrifter og bransjer. Normalt blir utviklingen bedre hvis gode bedrifter vokser, mens svake bedrifter bukker under.

Men dette er ikke normale tider. Derfor bør heller ikke statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner lytte på normalt gode råd. Norge trenger en kraftig kur mot økonomisk virus, og vi trenger den nå.

Oljeprisfallet er en annen skål. At oljeprisen går opp og ned, og at OPEC er et kartell som drives av maktkamper om markedsandeler, er normalen. En nedtur akkurat nå er dårlig timing for norsk økonomi, men ikke grunnlag for å subsidiere oljebransjen.

Coronasmitte og reisefrykt er derimot en uforutsett og kortvarig økonomisk nedtur som ikke skyldes dårlige vurderinger i reiseliv og transport. Den midlertidige krisen er påført dem utenfra, og er en utfordring for fellesskapet.

All erfaring tilsier at lønnsomme arbeidsplasser er vanskelige å bygge opp, og lett å miste. Vi trenger ikke å skyte oss i foten ved å være puslete de nærmeste dagene.

I disse dager spiller bankene en spesiell rolle, og ikke minst den største og tildels statskontrollerte DNB. I en tid hvor kundene forventer midlertidige milliardtap i inntekter må banken ha is i magen og tenke langsiktig. Dersom det krever regelendringer eller finansiering, må Norges Bank stille opp.

De neste ukene kan bli avgjørende for ettermælet til statsminister Erna Solberg. Faren for økonomisk virus etter coronosmitten er en utfordrende situasjon som krever handlekraft.

Nå er det ikke tid for å være puslete, Erna Solberg!

PS! Hva mener du? Er du for å sette ned rentene, kutte skatter og øke offentlig pengebruk for å stimulere økonomien? Eller vil du heller at økonomien får tilpasse seg selv?