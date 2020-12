Vi vil ha folk til Oslo sentrum!

Akkurat nå er det så få mennesker i Oslo sentrum, at dette må være et av de tryggeste stedene å handle julegaver.

Av Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening



For mange av byens borgere er en tur til Oslo sentrum viktig i juleforberedelsene. Enten for å spise julemat, gå på konsert, handle julegaver, eller bare rusle rundt å se på de flotte vindusutstillingene.

Dette går de fleste glipp av i år - dessverre.

Vi har full forståelse for at sosial kontakt må begrenses, og at vi må unngå store folkemengder, men akkurat nå er det så få mennesker i Oslo sentrum, at dette må være et av de tryggeste stedene å handle julegaver.

- Vi er et lydig folk

Tidligere undersøkelser viser at mer enn ni av 10 bruker kollektivtransport når de skal til sentrum. Vi er et lydig folk, og når myndighetene råder oss til å begrense kollektivtrafikk til helt nødvendige ærend, er det ikke rart det er lite mennesker i byen.

Det er nemlig ikke for alle å sykle hele året, og mange bor også for langt unna til at det uansett er uaktuelt - også å spasere. For mange står bilen tilbake som det aktuelle transportmiddelet.

Så - hvor skal man dra? Kjøpesenter utenfor bomringen med gratis parkering og mange butikker under samme tak? Oslo sentrum med bompassering og skyhøy parkeringsavgift? Det siste alternativet byr riktignok på (tør vi påstå) mer julestemning og mulighet til frisk luft mellom butikkene, men er det verdt prisen?

Savner julestemningen

I en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening sier fire av 10 at de vil savne julestemningen i Oslo sentrum i forbindelse med årets juleforberedelser.

Blant husholdninger med normal husstandsinntekt, er tallet hele 55 prosent.

Det er en klar overvekt av kvinner i småbarnsfasen som savner førjulsopplevelsene og julestemningen i Oslo sentrum, og for dem er kanskje også valget i større grad basert på det økonomiske regnestykket?

Gratis P-plasser gir trolig flere sentrumssalg

Den mest kjøpesterke gruppen sier i alle fall at økonomien spiller en rolle og bare to av 10 i gruppen mellom 55 og 64 år sier at de vil handle julegaver i sentrum. Med gratis parkering, sier derimot fire av 10 at de i større grad vil bruke Oslo sentrum for å handle julegaver.

Dette er en meget kjøpesterk gruppe som skal handle gaver til mange. Kanskje har de fortsatt foreldre, samtidig som de har barn og barnebarn. Vil vi ha de eldre og kjøpesterke tilbake til sentrum, er altså gratis parkering et viktig tiltak.

Hvorfor kan ikke Oslo tilby gratis parkering i sentrum i desember, slik de har fått til i Bergen? Et flott tiltak for å gjøre julehandel i sentrum mer tilgjengelig for alle kundegrupper.

Gaver på nett - opplevelser i byen

I vår undersøkelse kommer det frem at de med aller høyest inntekt peker seg ut ved å handle mest på nett og bruker byen for opplevelser, og særlig restaurantbesøk.

Det var derfor svært skuffende at det torsdag ble klart at skjenkeforbudet i Oslo vil vare minst til over nyttår. Det er ingen overraskelse at mange da velger å droppe julebordet på byen med venner. I vår undersøkelse kommer det frem at syv av 10 av de med høyest inntekt, savner julebord mest.

Tenk hva disse kunne bidratt med for å holde virksomhetene i serveringsbransjen i gang!

Sosialt savn for de yngste

Undersøkelsen viser videre at det er de yngste gruppene som savner sosiale opplevelser aller mest. Halvparten av de mellom 25 og 34 år opplyser at de savner både julebord og julestemningen i sentrum.

Når 65 prosent av Oslos innbyggere vil handle julegaver på nett, og åtte av 10 av de med høy inntekt sier det samme, betyr dette samtidig at noen taper.

I henhold til våre prognoser skal hver nordmann i snitt bruke 12.000 kroner på mat, drikke og gaver i desember. Oslo sentrum trenger sårt sin del av denne «kaka».

Vi innser at skjenkestoppen ikke blir reversert, det er synd, for tre av 10 sier at de ville brukt serveringsstedene i romjulen om de også kunne fått seg et glass.

- Vekk med bompenger og P-avgifter

Det er fortsatt to uker igjen til jul og mange gaveinnkjøp gjenstår. Vi oppfordrer derfor igjen myndighetene om å midlertidig fjerne bompenger og parkeringsavgifter, samt tilby gratis kollektiv transport frem til julaften.

Det kan bidra til å sikre at bylivet lever videre i 2021.

