Vicunia-dressen koster 330.000 kroner: - Den er laget av verdens mest eksklusive klesfiber

- De er laget av verdens mest eksklusive klesfiber, sier dressgründer.

David S. Nedal er sjef av luksusmerket Julius Caesar. I over 13 år har kristiansunderen solgt dyre dresser til nordmenn, men ingen av dressene kan måles i pris med dressene 33-åringen satser på å selge fremover.

- Dressene vi har solgt til nå koster rundt 50.000-60.000 kroner i snitt, men en dress av 100 % Vicunia-ull er regnet som verdens mest eksklusive klesfiber, sier Nedal til Nettavisen.

Han utdyper at dressene er sydd i ull fra Vicunia som er et kameldyr i alpakka-familien, og som lever i fjellene i Peru, Bolivia og Argentina.

- Det finnes et par hundre tusen Vicuniaer mot 450 millioner kashmir-geiter som også brukes til eksklusive dresser. Det er med på å forklare hvorfor vicunia-ullen er det mest eksklusive du kan få, forteller Nedal videre.

En prosess på flere måneder

Å selge en dress som koster over 300.000 kroner er ingen enkel oppgave. Det er også en prosess som tar sin tid.

KOSTER FLESK: Denne dressen du ser her koster flere hundre tusen kroner. Foto: (CF Wesenberg)

- Dressen kommer med et eget importsertifikat utstedt fra den peruanske regjeringen, samt med en bekreftelse fra Corpo Forestale dello Stato som er et italiensk kontrollorgan for foredling, import og eksport av råvarer. Til slutt blir den sendt til Norge. Prosessen tar fort minst to til tre måneder, sier dressgründer Nedal.

Og i Norge skal dressene selges gjennom luksusmerket Julius Caesar.

- Vi har utelukkende private møter med våre kunder som kun ønsker det beste, og vi jobber alltid med å videreutvikle stilen til hver enkelt kunde, sier Nedal.

Solgt to dresser allerede

Dressene blir lansert nå like før jul, og Nedal kan avsløre at to Vicunia-dresser til over en halv million kroner til sammen allerede er solgt, men han kan ikke si hvem som har kjøpt dem.

- Dette er kunder som setter pris på diskresjon, og som har midler, kunnskap og interesse for å handle kun det beste. Dressen blir en del av deg, og slutter å bare være et plagg, fastslår dressgründeren.