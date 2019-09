Vidar Kleppe vil danne ny nasjonal protestbevegelse: – Frp er en katastrofe

Demokratenes Vidar Kleppe vil skape en nasjonal protestbevegelse gjennom en allianse med andre småpartier.

Den gamle Frp-eren Vidar Kleppe ble på dramatisk vis kastet ut av partiet for 18 år siden. Med litt gråere hår er han blitt årets seierherre i valget på Sørlandet.

– Over lang tid har jeg alltid fremmet alternative forslag når jeg har vært uenig. Vidar Kleppe og Demokratene skal alltid ha et alternativ, og jeg har vært den desidert mest aktive politikeren, sier Kleppe til Nettavisen.

LES OGSÅ: Oljetopper langer ut mot Lan Marie Berg: - Ekstremistsynspunkt

Partiet Demokratene, som beskriver seg selv som «nasjonalkonservativt» parti med «nasjonalistisk grunnsyn» kapret 13,5 prosent av stemmene i sørlandshovedstaden.

Totalt fikk de inn ti bystyrerepresentanter.

Partiet har markert seg spesielt på motstand mot det de kaller eliten. Gjennom leserinnlegg og sosiale medier har de kritisert Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) for å ha for tette bånd til pengesterke sørlendinger.

Legger skylden på Frp

Kleppe peker først og fremst på Fremskrittspartiet som grunnen til braksuksessen.

– Frp er helt katastrofalt. Stian Storbukås (Frps listetopp i Kristiansand, journ. anm.) har gitt oss så mange Frp-stemmer. Det har vi fått mange henvendelser på, sier Kleppe.

På Sørlandet har det vært en heftig valgkamp. Spesielt i Kristiansand. En av de viktigste sakene har vært en kunstsilo med en prislapp på godt over en halv milliard kroner. Frp lokalt har brutt med samarbeidet i protest mot prosjektet. Men det ser ut til at Vidar Kleppe var den som stakk av med seieren.

– Frp i regjering drysser 175 mill. i statlig støtte til dette prosjektet. Samtidig sier de lokalt at de er imot, det er klart at det er ikke troverdig, forklarer Kleppe.

– Det er ikke akkurat noe folkekrav for å få denne siloen. Jeg er ikke mot hverken kultur eller milliardærer, men rikinger som byr opp til fest får betale selv, sier han.

Les mer om det omstridte kunstprosjektet som har satt fyr på debatten:

– Hvorfor tror du Frp sliter?

– Regjeringsslitasje er en ting. Men spesielt får de ikke noen troverdighet når regjeringen sier det ene og de lokale sier noe helt annet. De klarer ikke å ta opp saker folk bryr seg om, og de er bundet på hender og føtter av regjeringsprosjektet, svarer Kleppe.

Vil forene med bompengepartiet

Men Kleppe vil ikke gi seg med Sørlandet. Han mener dette kan overføres til en nasjonal bevegelse, hvor de kombinerer krefter med andre partier.

– Vi må bygge langsiktig. Jeg ser for meg en sammenslutning av bompengepartiet, Pensjonistpartiet, Partiet de Kristne og Demokratene, sier han.

SKEPTISK: Bjørn Revil i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er skeptisk til å samarbeide med Demokratene. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Bompengepartiet har ingen nasjonal partileder, Oslo-toppen Bjørn Revil er imidlertid skeptisk til et slikt samarbeid.

– Det er viktig at FNB forblir blokkuavhengig. Jeg tror Demokratene er for langt ute på høyresiden til at et samarbeid bør være aktuelt, sier Revil.

Selv om partiene i Kristiansand har lovet å blokkere ut Demokratene, mener Kleppe de må forholde seg til han uansett.

– Vi skal ikke gå i Frp-fella med å sette maktposisjoner foran politikk. Det er gjennomslag som er viktigst for oss, sier Kleppe.

Hverken Partiet de kristne (PDK) eller Pensjonistpartiet har besvart Nettavisens henvendelser om Kleppes invitasjon til en bred allianse.

Frp: – Kleppes velgere blir lurt

FÅR SÅ HATTEN PASSER: Stian Storbukås er Frps toppkandidat i Kristiansand, og får gjennomgå av valgvinneren Vidar Kleppe. Foto: Frp

Frp-politikeren som får gjennomgå aller mest av Vidar Kleppe er Stian Storbukås som er listetopp i Kristiansand. Han mener Kleppe bevisst lurer velgerne.

– Vidar Kleppe har lovet siden 2003 å fjerne bomstasjonene, men har valgt å gjøre seg venneløs i Kristiansand bystyre. Velgerne hans er lurt. Han er ikke nærheten av å skaffe flertall mot verken bompenger eller kunstsilo, og bruker energien sin på å kritisere dem han angivelig er enige med, sier Storbukås til Nettavisen.

LES OGSÅ: Fire bydeler i indre Oslo er kjernen i velgerbasen til Miljøpartiet De Grønne

Han mener Kleppe får proteststemmene ved å overby alle, men at det ikke vil bære i lengden.

– Når Kleppe kan overby alle i alt så forstår jeg at han har lykkes med å få proteststemmene i år. Vi kommer til å jobbe hardere med FrP-løsninger enn noen gang, og jeg tror at velgerne ved neste valg da vil se at brød er bedre enn sirkus, sier han.