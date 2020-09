Vil fjerne «han og hun» og erstatte det med «hen»: – Helt latterlig

Politikerne i Stavanger vil ikke lenger kaller elevene for «han eller hun». Det skal helst hete «hen».

Det politiske flertallet i Stavanger, bestående av Ap, MDG, FNB og SV stemte nylig for et forslag om å endre ordensreglementet i Stavangerskolen. Forslaget innebærer at alle steder hvor det står «hun eller han» i ordensreglementet, skal det endres til «hen».

Dette er et nyere kjønnspronomen, som er brukt for å inkludere personer som ikke identifiserer seg som hverken mann eller kvinne. Denne bruken av ordet finnes ikke i ordboken. Språkrådet fraråder bruken, og mener det kan fint løses med å skrive «hun eller han» eller bruke andre begreper.

Saken ble først omtalt av Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur).

Grunnen til forslaget skal være at elever kan bli støtt av å bli kalt «han eller hun». Inspirasjonen fikk SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen da han besøkte kunstutstillingen «hen - flytende kjønn» på et galleri i Stavanger.

– Jeg mener at det språkmessig flyter bedre å skrive «hen» enn å skrive «han eller hun», det er en mer moderne måte å skrive på. I tillegg er det et mer inkluderende kjønnsbegrep. Vi vet at det finnes både elever og lærere som ikke lar seg definere som en han eller hun, sier Sakariassen til Aftenbladet.

– Helt latterlig

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) mener forslaget er «helt latterlig».

– Dette er helt latterlig. Det hadde fungert like godt å bytte ut ordet med «elevene» i stedet. Ingen på skolen hadde følt at det var problematisk. Dette handler ikke om å inkludere, det handler om en omkamp om innføring av et tredje kjønn, sier Steffensen til Nettavisen.

LATTERLIG: Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) kaller en endringen en «snikinnføring av et tredje kjønn». Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Partiene Ap, SV, Rødt og MDG har alle stemt for å innføre en tredje kjønnskategori. Men Stortinget har sagt nei til dette både i 2016 og 2019.

– De bruker som en unnskyldning at elever kan bli støtt av å lese det i reglementet. Jeg tror det er ytterst få elever som leser ordensreglementet i skolen, sier Steffensen.

Frp-politikeren mener denne politikken ikke henger sammen, og etterlyser at partiene som fronter politikken bør avklare hva de mener om kjønnskvotering.

Dersom det skulle innføres et ytterligere kjønn, vil det kunne få konsekvenser for kjønnspoeng ved universiteter, krav i militæret eller opptakskravene på Politihøyskolen.

– Hvis dette skal være noe flytende, basert på hva folk selv opplever, da må de nok legge vekk den gamle kjepphesten om kjønnskvotering, sier han.

– Men selv om det er få, bør vel de som ikke føler seg som mann eller kvinne, inkluderes?

– Det kan fint løses ved å bruke begrepet «eleven» eller «elevene». Det er ingen som blir utstøtt av det.

– Ikke-sak

Folkeaksjonen nei til bompenger er nok neppe mest assosiert med å innføre en tredje kjønnskategori. Det blir også tydelig når vi snakker med Frode Myrhol, som er gruppeleder for partiet i Stavanger.

– Jeg skal avsløre så mye som at ordensreglementet for skolene er ikke akkurat den saken vi har hatt mest oppe til diskusjon internt i partigruppen. Her er våre representanter fristilt, sier Myrhol til Nettavisen.

IKKE-SAK: Frode Myrhol i FNB mener dette er en ikke-sak. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Han forklarer at det foreløpige vedtaket er bare en høringsuttalelse, og at det vil komme tilbake til behandling senere.

– Hvis jeg hadde vært i det utvalget, hadde jeg nok ikke stemt for det. Det endelige vedtaket kommer nok ikke til å bli slik. Det vil nok bli kalt «eleven», og det tror jeg det blir enstemmighet om. For meg er dette en ikke-sak, så til de grader, sier Myrhol.