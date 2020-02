Vil forby import av kjøtt fra dyr som ikke er bedøvet før avliving

Flere politikere reagerer på at det hvert år importeres flere tusen kilo med kjøtt fra dyr som er offer for inhuman slakting.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det var Bondebladet som i vinter kunne fortelle at Norge i 2019 importerte 29.990 kilo halalkjøtt og 5.068 kilo kosherkjøtt, fra dyr som ikke ble bedøvet før strupen ble skåret over.

Mens en slik slaktemetode er forbudt og straffes med fengsel i Norge, er det fritt frem å skjære over strupen på ubedøvede dyr i flere europeiske land. Noe som påfører dyrene mye lidelse.

– Ut fra et dyrevelferdsperspektiv er det uakseptabelt å slakte uten bedøving. Det er for dyret som det ville vært for deg, om noen hadde skåret over strupen på deg. Det er det som skjer, dyret snittes fra øre til øre. Dyrene kan oppleve intens frykt og unødig lidelse, inkludert drukningsfornemmelser ved innpusting av blod og vominnhold, forteller spesialveterinær Elisiv Tolo som har ansvar for bedøving og avliving i Animalia til Bondebladet.

Nå tar flere politikere til orde for å forby import av slikt kjøtt.

Politikere tar avstand

– Jeg synes ikke vi burde importere kjøtt som er produsert under krav til dyrevelferd som ikke er akseptable i Norge. Landbruksministeren bør derfor raskt avklare om det er mulig å stoppe denne importen, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp)til Bondebladet.

Han får støtte fra Høyres næringspolitiske talsperson Margunn Ebbesen.

REAGERER: Margunn Ebbesen (H). Foto: Ryan Kelly (NTB scanpix)

– Hvis informasjonen det vises til, stemmer når det gjelder import av halalkjøtt og kosherkjøtt, er det svært beklagelig, og Høyre tar selvfølgelig avstand fra slike metoder for avlivning. Det reiser et behov for å se nærmere på importen av kjøtt fra andre land, og hvorvidt avlivingsmetodene som foregår utenfor Norges grenser er i tråd med egne standarder for dyrevelferd, eventuelt hvordan vi i forhandlinger kan påvirke dette.

Hun forteller også at hun vil ta opp saken med landbruksdeprtementet.

Også MDG tar til orde for et importforbud.

– Det bør ikke være lov å importere kjøtt fra dyr som er halalslaktet uten bedøvelse. Skal vi importere halalkjøtt, bør vi stille krav til bedøvelse, sier landbrukspolitisk talsperson Harald Moskvil.

Skjærer strupen 27 ganger

Når man halalslakter på norske slakterier blir dyrene først bedøvet med strøm eller med boltepistol. Fjærkre bedøves med gass. Deretter kommer en velsignelse fra en troende muslim, før halspulsåren kuttes.

Det er flere utfordringer knyttet til slakting uten bedøvelse. Bondebladet skriver at en undersøkelse gjort i forbindelse med halalslakt av ubedøvd storfe i EU, viste at beste slakterne i gjennomsnitt brukte tre snitt på å kutte strupen på store dyr.

De dårligste slakterne trengte 27 snitt før strupen var skåret over.

– Dette vil jeg kalle saging, og det er med stor sikkerhet smertefullt. Det er vanskelig å kutte strupen på en stor og muskuløs okse. Hvis det ikke utføres optimalt eller hvis blodet koagulerer og blodårene tilstoppes, kan det ta opp til seks minutter før dyret mister bevisstheten, sier Elisiv Tolo i Animalia.