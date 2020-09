Vil gjøre det vanskeligere å få boliglån

Finanstilsynet vil redusere maksgrensen for hvor mye du kan få i boliglån.

De foreslår å redusere maksgrensen for lånetakerens samlede gjeld - fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt om du søker nytt lån, melder Finanstilsynet mandag.

De foreslår også å redusere fleksibilitetskvoten for boliglån fra ti prosent (åtte prosent i Oslo) til fem prosent. Finanstilsynet ønsker ingen fleksibilitetskvote for andre lån. Med fleksibilitetskvote menes at bankene kan bruke skjønn i vurderingen av hvor mye en person får i lån, da de kan gjøre unntak fra reglene i enkelte tilfeller.

Finanstilsynet mener folks økonomiske stabilitet settes i fare når husholdningene har så høy grad av gjeld som man ser i norske hjem.



Kravene i den gjeldende boliglånsforskriften bør strammes inn for å motvirke oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og derfor ønsker Finanstilsynet å endre reglene for lån.

Finanstilsynet foreslår blant annet følgende endringer:

Forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis samles i én forskrift og utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.

Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet (i gjeldende forskrift er kvoten 10 prosent, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der kvoten er 8 prosent).

Det gis ikke en fleksibilitetskvote for andre lån enn boliglån.

Det fastsettes ikke opphørsdato i ny forskrift. Forskriften evalueres jevnlig, for eksempel hvert andre år og første gang høsten 2022.

