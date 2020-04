Vil gjøre det vanskeligere å få lån

Bankene kommer til å bli mer restriktive overfor nye lånekunder fremover, med andre ord de vil knipe igjen på utlånene overfor deg og meg.

Norges Bank er ute med den seneste utlånsundersøkelsen (se faktaramme nedenfor). Disse undersøkelsene kommer hvert kvartal, den forrige kom 16. januar i år. Da var hovedkonklusjonene at det var lite endring i etterspørselen etter lån fra både husholdningene og foretakene i fjerde kvartal i fjor.

Kredittpraksisen og utlånsbetingelsene var uendret. Utlånsrentene økte noe for både personkunder og bedriftskunder for andre kvartal på rad, mens utlånsmarginene var om lag uendret for begge kundegrupper.

Fakta Norges Banks utlånsundersøkelse ↓ Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes kredittpraksis og hvordan de vurderer etterspørselen etter lån.

De ti største norske bankene deltar i undersøkelsen, blant andre DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken og Sparebank 1 SR-bank

Undersøkelsen ble første gang gjennomført etter 4. kvartal 2007.



Verst for husholdningene

I denne undersøkelsen er tittelen «Bankene mer restriktive overfor nye lånekunder». Norges Bank skriver at forventer noe innstramming i kredittpraksis i andre kvartal for både husholdninger og foretak.

Innstrammingen er størst for husholdninger, altså for personlige lånetakere. Det er særlig de makroøkonomiske utsiktene som bidrar til at bankene vil skjerpe inn.

Noen banker rapporterer også i undersøkelsen at det er redusert risikovilje og mulighet for mislighold og tap som gjør at de vil stramme inn overfor nye lånekunder.

Lavere etterspørsel

Som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene venter bankene fall i samlet etterspørsel etter boliglån i andre andre kvartal. Faktisk ligger det an til det største rapporterte fallet i etterspørselen etter boliglån siden undersøkelsen startet i 2007.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har uttalt til Nettavisen Økonomi at han venter negativ utlånsvekst utover sommeren.

Videre venter bankene at utlånsrentene skal falle ytterligere i andre kvartal, og at finansieringskostnadene skal falle noe.

Det må ses i sammenheng med at Norges Bank har redusert styringsrenten til rekordlave 0,25 prosent, og at markedsrentene nå ligger godt under 1 prosent.

Stor variasjon

Bankene regner også med en svak nedgang i etterspørsel etter lån fra bedriftene, men her er det ifølge Norges Bank stor variasjon i svarene.

Noen banker tror at bedriftenes tap av inntekter fører til økt lånebehov, mens andre banker spår at lav aktivitet reduserer lånebehovet. Bankene rapporterer videre om økt utnyttelse av kredittlinjer for bedriftene. Det vil si at bedriftene trekker opp på de kredittene og lånene opp mot den lånegrensen de er innvilget.

Bankene melder om at låneetterspørselen fra bedrifter og husholdninger falt svakt i første kvartal. Rentekostnadene for utlån til husholdninger falt noe. Flere banker rapporterer at reduksjonen i styringsrenten fikk gjennomslag i løpet av mars.

Samlet førte det til noe bedre utlånsmarginer. For utlån til foretak var marginene om lag uendret.

