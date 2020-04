Vil ha billige dieselbiler til flyktningfamilier – politikerne tvinger gjennom dyre elbiler

Flyktningtjenesten mente dieselbilene ville spare kommunen for flere hundre tusen i året. – Mer katolsk enn paven, mener Frp.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Hvis ikke kommunen skal gå foran og kjøpe elbiler, hvem skal da? Å kjøpe en gammel dieselbil gir en kjempedårlig signaleffekt, og er ikke en vei vi har lyst til å gå, sier MDG-politiker Rune Askeland.

Stavanger er ikke bare Norges oljehovedstad, men ble i fjor også kåret til Norges elbilhovedstad. Det fikk kommunens egen flyktningtjeneste kjenne på kroppen da de nylig ba om dispensasjon for å slippe å kjøpe nye elektriske minibusser.

Til tross for at både kommunedirektøren og Flyktningtjenesten selv mente at innkjøp av brukte dieselbiler både ville være billigere og mer praktisk, stemte et flertall av politikerne i utvalget for miljø og utbygging nei til Flyktningtjenestens forespørsel onsdag.

TRENGER NYE BILER: Flyktningtjenesten trenger større biler for å ta imot flere større grupper med nyankomne flyktninger. Her er Flyktningstjenestens elbiler, som er av mindre størrelse enn dem tjenesten har behov for nå. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Ville spare opptil 200.000 kroner i året

I år er det ventet mellom 100 og 130 nye flyktninger i Stavanger, og mange av de nyankomne kommer i store familier. Flyktningtjenesten i Stavanger kommune har ansvar for å følge opp rundt 800 flyktninger som har kommet til byen, og disponerer i dag fem elbiler og fire fossildrevne biler.

I en søknad til kommunen ber Flyktningtjenesten om å få bytte ut de fire fossildrevne biler med større, brukte dieselbiler - til tross for at stavangerpolitikerne har vedtatt at alle nye tjenestebiler i kommunen i hovedsak skal være elbiler.

Flyktningtjenesten skriver at gruppen trenger større biler for å ta imot flere og større grupper, og at mange faktorer peker i retning av at de trenger dieselbiler, og ikke elbiler:

Avstandene i Stavanger har blitt større fordi Rennesøy og Finnøy, som er henholdsvis 30 og 40 minutter unna bykjernen, har blitt innlemmet i kommunen. Flyktningtjenesten mener også at elbilene på markedet ikke har stor nok plass til bagasje, og at dieselbilene generelt er bedre egnet til henting og flytting av flyktningfamilier.

Det vil ikke være fysisk mulig å kjøre en ni-seters minibuss inn i parkeringshuset Flyktningtjenesten bruker, noe som vil si at gruppen trenger nye ladestasjoner utenfor parkeringshuset - noe de ikke mener det er penger i budsjettene til. Generelt mener Flyktningtjenesten at Stavanger kommune vil spare mellom 150.000 og 200.000 kroner i året på å kjøpe brukte dieselbiler i stedet for elbiler.





I saksframlegget til politikerne, hadde Miljøenheten innvendinger mot Flyktningtjenestens bekymringer knyttet til rekkevidde og bagasjeplass, men kommunedirektøren stilte seg positiv til å la Flyktningtjenesten få kjøpe brukte dieselbiler.

MDG mener dieselbilene ikke blir billigere

MDGs Askeland er leder for utvalget som onsdag kveld stemte ned Flyktningtjenestens bønn om å fortsette med fossilbil. MDG fikk støtte av stemmene til Ap, FNB og Sp. Askeland mener det ikke stemmer at dieselbilene vil bli 150.000-200.000 kroner billigere i året.

– Det står ingenting om de estimerte driftsutgiftene med en eldre dieselbil kontra en ny elbil, og heller ikke noe om støtteordningene en kan søke på når det gjelder innkjøp, for eksempel fra Enova, sier Askeland.

GÅR FOR ELBIL: – Det er rimelig meningsløst å kjøpe inn brukte dieselbiler til kommunen i 2020. Jeg er overrasket over at kommunedirektøren anbefalte det og dermed gikk imot sin egen miljøavdeling, som mener det er fullt mulig å bruke elbiler, sier Rune Askeland i Miljøpartiet De Grønne. Foto: MDG

Han mener det langsiktige regnestykket, som innebærer å bruke dieselbilene tre til fire år før en elbil anskaffes, peker i retning av at en nullutslippsbil - som er billig i bruk - er en bedre løsning.

– Målet vårt er at kommunens bilpark skal være fossilfri innen kort tid. Da nytter det ikke å kjøpe dieselbil. Det handler egentlig ikke om økonomi, sier Askeland, som understreker at kommunen skal sørge for at ladestrukturen kommer på plass slik at Flyktningtjenesten kan få lade bilene de kjøper inn.

– Men er ikke Flyktningtjenesten selv best egnet til å bestemme hva de har behov for?

– Jeg tror dette handler litt om rekkeviddeangst og å gå over til noe nytt. De fleste som kjøper elbil fortsetter å kjøre elbil. Jeg tror dette skal gå helt fint, sier Askeland.

– Finnes det elbiler i minibuss-klassen som kan passe til Flyktningtjenestens behov da?

– Vi satser på en gradvis utskiftning. Alternativene blir bedre og bedre, både med bagasje og rekkevidde. Et kjapt Google-søk viser at det finnes flere gode el-minibusser på markedet. Dette må vi klare i Norges fjerde største kommune, sier Askeland.

RISTER PÅ HODET: Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er enig i at det kan være dårlig økonomi i en brukt dieselbil, men mener Flyktningtjenesten selv bør få velge. Frp og Høyre stemte for søknaden til Flyktningtjenesten, mens resten av partiene stemte mot. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Fremskrittspartiets Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener flertallet burde sett vekk fra kommunens elbil-politikk og lyttet til kommunedirektøren og Flyktningtjenesten.

– Hvis Flyktningtjenesten mener elbil i dette tilfellet er en upraktisk og dårlig løsning, så blir det feil at politikerne skal legge seg oppi det. Alle regler har unntak, og politikerne trenger ikke være mer katolske enn paven i denne saken, sier Moi Nilsen.

