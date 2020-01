Vil ha ølsalg på bensinstasjoner

For at kiosker og bensinstasjoner skal kunne utfordre dagligvarebransjen, må de få selge øl, mener Virke.

Fredag la regjeringens ekspertutvalg fram sin rapport om prisdiskriminering, som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bestilte i oktober i fjor.

Næringsministeren ønsket å få frem konsekvensene av et forbud eller restriksjoner mot diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

Ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet, advarer ekspertutvalget næringsministeren mot å forby prisdiskriminering i dagligvarebransjen:

«Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil lede til lavere priser», konkluderer ekspertene.

Vil ha øl inn på bensinstasjonene

Virke Servicehandel, interesseorganisasjonen til kiosk- og bensinnæringen, mener at tiden nå er inne for å se på andre tiltak for økt konkurranse i dagligvaremarkedet.

Leder Iman Winkelman mener regjeringen bør oppheve forbudet mot at kiosker og bensinstasjoner kan få søke om å få selge alkohol, slik at bransjen kan konkurrere mot dagligvarekjedene.

– En avgjørende forutsetning for at servicehandelen kan utfordre de etablerte dagligvareaktørene, er konkurranse på like vilkår mellom kiosker, bensinstasjoner og dagligvare. Per i dag har kiosker og bensinstasjoner et statlig forbud mot å søke og få innvilget salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer, sier Winkelman.

Han mener dette gir en skjev konkurranse vis-á-vis dagligvarekjedene på nærmere 13 milliarder kroner. Winkelman trekker frem en rapport som Oslo Economics skrev om etableringsbarrierer i dagligvaresektoren, som viste at salgsbevillingsforbudet til servicehandelen var en barriere mot økt konkurranse i dagligvaremarkedet.

Fakta Dette sier regelverket om øl på bensinstasjon ↓ Stortinget vedtok i 1998, mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet, at bare dagligvarebutikker skal få bevilling til å selge øl. I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke: § 5-1. Det kan ikke gis salgsbevilling for øl til bensinstasjon eller kiosk.

Det kan ikke gis salgsbevilling for øl til bensinstasjon eller kiosk. § 5-2. Med "bensinstasjon" forstås utsalgssted som i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter. I 2017 vedtok et flertall i Fremskrittspartiets programkomité at bensinstasjoner og kiosker ville kunne få selge øl. Så vidt Nettavisen Økonomi kjenner til, er Fremskrittspartiet i dag det eneste partier som ønsker og har vedtatt dette. I 2017 vedtok et flertall i Fremskrittspartiets programkomité at bensinstasjoner og kiosker ville kunne få selge øl. Så vidt Nettavisen Økonomi kjenner til, er Fremskrittspartiet i dag det eneste partier som ønsker og har vedtatt dette.

Virke tror ølsalg i kiosker og på bensinstasjoner kan bidra til å øke konkurransen i dagligvarebransjen. Her fra Lierkroa i Lier, som ligger i Viken. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

– Fullstendig utdatert politikk



Virke peker også på at Konkurransetilsynet tidligere har ment at kiosker og bensinstasjoner bør få operere på samme måte som dagligvarebransjen.

–Våre medlemmer stiller seg undrende til at dagligvarebransjen gis full anledning til å omsette svake alkoholholdige drikkevarer uavhengig butikktetthet og etableringstakt. De digitale dagligvareaktørene har også blitt gitt adgang til å utlevere øl sammen med dagligvarene som leveres rett hjem til husholdningene, sier Winkelman og fortsetter:

– Samtidig befinner servicehandelen seg ofte i en situasjon der de representerer et viktig servicepunkt i små lokalsamfunn. I situasjoner der bensinstasjonen for alle praktiske formål er å sammenligne med en dagligvarebutikk, er det fullstendig utdatert politikk å nekte disse mulighet til å tilby forbrukerne et helhetlig dagligvareassortiment.