Vil ha slutt på disse tilbudene: - Det har vi ingen planer om å stoppe med

Forbrukerrådet vil ha slutt på tilbudene der du får tre varer, men kun betaler for to.

- Kjedene har lenge snakket om å slutte med mersalg og 3-for-2, men dette gjøres fortsatt i utstrakt grad. Dette må de nå slutte med. Forbrukerne må i større grad få bestemme hvor store kvanta de vil kjøpe, sier direktør i Forbrukerrådet, Lise Blyverket i en pressemelding.

Tirsdag 29. september er FNs internasjonale matsvinndag. Regjeringen og den norske matbransjen signerte i 2017 en avtale om 50 prosent kutt i matsvinnet innen 2030, og som ledd i dette mener altså Forbrukerrådet at «3 for 2»-tilbudene må bort.

- For å nå målene om redusert matsvinn må alle ta større ansvar, mener Blyverket.

Ifølge Forbrukerrådet kastes spiselig mat tilsvarende 42 kilo per person i året.

- Skuffet

Hun vil overfor Nettavisen ikke uttale seg om hvilke tiltak butikkjedene har gjort, men sier at det i hvert fall ikke er blitt noen færre slike tilbud de senere årene.

- Vi er selvsagt skuffet over det, siden de faktisk har inngått en bransjeavtale der de forplikter seg til å innføre tiltak som reduserer matsvinn. Selv om andre tiltak er iverksatt, fungerer slike mersalgskampanjer til at vi kjøper mer enn vi trenger, sier Blyverket til Nettavisen.

- Stopper ikke

Det er imidlertid ikke alle enige i.

- Det har vi ingen planer om å stoppe med, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop, der lavpriskjeden Extra er butikken som oftest har slike tilbud.

- Her sparer våre kunder masse penger. Disse produktene er produkter som enten har lang holdbarhet, eller som du spiser mye av. Slik at de kampanjene vi kjører, de bidrar ikke til økt matsvinn, men til at kundene våre sparer masse penger, sier han.

Ifølge ham har de kun «3 for 2»-tilbud på forskjellige varer innen en kategori, slik at man ikke trenger å kjøpe tre av den samme varen for å få tilbudet. Ellers viser Kristiansen til at de har en del «2 for»-tilbud.

- Denne uka har Extra blant annet «2 for»-tilbud på juice med to måneders holdbarhet, spaghetti med tre års holdbarhet og to liter melk en barnefamilie fint drikker opp innen datoen går ut. Så at dette er å lure kundene og skal bidra til økt matsvinn, den ser jeg ikke.

Han påpeker at Coop støtter Forbrukerrådets intensjon og er opptatt av å redusere matsvinn, men mener tiltak som det å sørge for gode holdbarhetsdatoer, god emballasje, mindre forpakninger og å sørge for å ikke bestille mer varer inn til butikken enn det som selges, er langt viktigere.



- Coop deler Forbrukerrådets intensjon om at vi skal redusere matsvinnet. Vi har en null-visjon for matsvinn, så det som kan spises og drikkes skal spises og drikkes opp, ikke kastes, påpeker han.

Kiwi: Dropper kvantumsrabatter

Kiwi, derimot, bestemte seg tidlig for å droppe «3 for 2»-tilbudene. Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin forteller at de i 2014 satte i gang kampanjen «Kjøp én, betal for én».

- Vi mener kjedene har et ansvar - ikke bare for å redusere svinnet i butikkene, men også for å hjelpe kundene med å kaste mindre hjemme. Derfor har vi sagt nei til kvantumsrabatter på mat, sier Arvin, som påpeker at de også gjør andre tiltak for å redusere matsvinn, som å tilby kundene mindre forpakninger.

Når lavpriskonkurrenten har «3 for 2»-tilbud, setter Kiwi, ifølge Arvin, ned enhetsprisen tilsvarende konkurrentens «3 for 2»-pris.

- Så slipper kundene å kjøpe mer enn de trenger for å få en lav pris, sier Arvin.

Nettavisen har vært i kontakt med Rema 1000, som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere saken.

I 2018 skrev Aftenposten at til tross for at butikkjeden i 2014 sa de skulle kutte ut «3 for 2»-tilbudene, ble de fortsatt tatt i bruk fire år senere. Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Pettersen, sa da til avisen at de var opptatt av å ikke ha slike tilbud med varer med kortere holdbarhet enn én måned.

Les også: Utvider dagligvaresatsing: Her kan bygda handle hele døgnet

Flere tiltak er viktige

Blyverket påpeker at det er en rekke tiltak som er viktige i kampen mot matsvinn. Blant annet ønsker Forbrukerrådet flere gode løsninger for emballasje, mindre forpakninger og mer løsvektssalg.

- Det er mer enn «3 for 2» som er utfordringen, men den er jo lett å se og den er veldig utbredt, sier hun til Nettavisen.