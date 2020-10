Vil ha totalforbud mot fyrverkeri på nyttårsaften i Oslo

Byrådspartiene SV og MDG vil stanse alt fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften.

I de fleste delene av landene er det stort sett fritt frem med fyrverkeri på nyttårsaften.

I Oslo har det i flere år vært forbudt med privat fyrverkeri innenfor Ring 2. Istedet har kommunen vartet opp med et storstilt fyrverkerishow.

Les mer: Oslo-byrådet blar opp fire milliarder for nye trikker: - Mange er frustrerte

Totalforbud

I et nytt forslag ønsker SVs Ola Wolff Elvevold og MDGs Sirin Hellvin Stav (MDG) å forby privat fyrverkeri helt. Men de stopper ikke der: De vil også ha slutt på kommunalt fyrverkeri. I forslaget som er lagt frem for bystyret står det:

Bystyret ber byrådet fremme, innen utgangen av november, forslag til forskriftsendringer som utvider forbudssonen for privat fyrverkeri til å gjelde hele Oslo kommune.

Byrådet bes samtidig jobbe for på lengre sikt å erstatte det kommunale fyrverkeriet med alternativer som lysshow eller lignende.

MDG og SV mener spesielt hensynet til dyrene tilsier et totalforbud.

– Hvert år fører privat fyrverkeri til stort stress for husdyr, produksjonsdyr og ville dyr, til betydelig skader på mennesker og eiendom, og til storstilt forsøpling. For tusenvis av dyreeiere og tusenvis av dyr er nyttårsaften ingenting å se frem til, skriver Elvevold og Stav i forslaget.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Les også: Langer ut mot Oslo-politikerne: - De forstår ikke alvoret

– Festbrems

Høyre er rykende uenig i forslaget, og mener det er underlig timing på dette forslaget.

– Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) oppfordret for noen dager siden folk til å droppe årets julebord, og ingen vet foreløpig hvor mange vi kan samle rundt juletreet eller til julemiddagen. Nå kommer SV og MDG og krever at ingen heller skal få lov til å sende opp litt fyrverkeri, sier Høyres Nicolai Langfeldt til Nettavisen.

Les mer: Ga beboerne kjemperegning - så ble p-plassene fjernet: - Sånn burde vi ikke holde på i denne byen

UNDERLIG: Høyres Nicolai Langfeldt mener det er underlig at byrådspartiene går inn for å forby fyrverkeri helt. Foto: Høyre

Han mener byrådspartiene opptrer som «festbremser».

– Normalt pleier det ikke være kamp om jobben som festbrems, men det er nye tider i Oslo. Det er ille nok at vi må forholde oss til koronaviruset som kommer til å begrense den sosiale omgangen gjennom jule- og nyttårshelgen. Derfor håper jeg Raymond Johansen og Arbeiderpartiet blir med på å sette en stopper for dette unødvendige forbudet, sier Langfeldt.

Høyre-politikeren legger til at han har forståelse for at folk med dyr er skeptisk til fyrverkeri.

– Det er helt riktig at noen hundeeiere opplever minuttene rundt midnatt som krevende, og det har jeg forståelse for. Men dette har løst seg før, og kommer til å løse seg i fremtiden.