Vil hjelpe skredofre: Samlet inn tre millioner kroner på under 14 timer

Nå skal pengene hjelpe direkte berørte av skredkatastrofen i Gjerdrum.

Den populære Instagram-kontoen «Norge Jodel», med 970.000 følgere, deler til vanlig ulike meldinger delt på appen Jodel. Nå har mennene bak kontoen, Sander Ofstad og Ole Tessem, tatt i bruk kontoen for å oppfordre folk til å støtte skredofre i Gjerdrum.

- Det kunne ikke vært en mer tristere nyheten på slutten av året, og vi tenker på alle som har mistet alt de eier og familiemedlemmer. Vi planla derfor hvordan vi kunne hjelpe på best mulig måte, sier Ofstad til Nettavisen.

De bestemte seg for å opprette en Spleis for å samle inn penger. De brukte flere dager før de bestemte seg for hvilken organisasjon pengene skulle gå til. Valget falt på Omsorg Jessheim, som har holdt på i flere med å hjelpe folk som trenger penger.

Spleisen ble opprettet klokken 20 mandag kveld, og klokken 9.30 tirsdag formiddag er målet på 3 millioner kroner nådd.

- Det første målet var 50.000 kroner. Det ble nådd etter kun to minutter, så har vi bare økt målet. Det er helt fantastisk at det er kommet inn så mye penger. Jeg har ikke ord, sier Ofstad.

Les også: Skredet i Gjerdrum: Fortsetter å søke i seksmannsbolig

Støtter utgifter til begravelse

Han mener dette viser at Norge er et land med folk som bryr seg om andre rundt seg, og sine landsmenn. Det synes han er fint.

- Vi ønsker at at pengene i hovedsak skal gå til dem som må begrave sine familiemedlemmer, så de slipper å betale for det, sier Ofstad.

- Det er ingen som fortjener å begrave familien sin på grunn av en sånn hendelse, som er så forferdelig og uventet. Det rammer så mange, og dette er det minste vi kan gjøre, påpeker han.

Syv personer av de totalt ti savnede etter skredulykken er funnet omkommet.

Les også: Disse er omkommet og disse er savnet etter Gjerdrum-skredet

Ofstad sier at han er takknemlig for at så mange kjendiser og influencere er blant dem som har delt informasjon om Spleisen.

- Det hjelper veldig! Vi synes det er fint å kunne bruke Instagram-kontoen, som vi har bygget opp over flere år, til noe positivt, sier han.

- Målløs

Tanya Fjørtoft Valkve er leder i Omsorg Jessheim. Når Nettavisen tar kontakt og forteller henne om summen som er kommet inn på Spleisen til nå, blir hun satt ut.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er målløs! Men dette er helt fantastisk, samtidig som det som har skjedd er veldig fælt, sier hun.

Les også: Facebook-melding viser gravearbeid før rasulykken. Ekspert: - For tidlig å si om det hadde betydning

Å få inn tre millioner kroner hadde de absolutt ikke sett for seg, og spesielt ikke at det skulle skje på så kort tid. Nå skal Omsorg Jessheim få laget en ordentlig oversikt over hvordan pengene skal brukes. De skal også få bistand fra en revisor.

- Vi vil forsøke å ta kontakt med familiene til de omkomne. Norge Jodel-gutta vil jo at vi skal bistå med å betale begravelseskostnader for dem som har behov for det, og det skal vi prøve så godt vi kan å få til, sier hun.

Les også: Familien til mor og sønn: – Minnene kan ingen ta fra oss!

Valkve håper samtidig at dem som har mistet familiemedlemmer i skredet kan ta kontakt med Omsorg Jessheim.

Det er for øvrig fire damer som står bak Omsorg Jessheim, og til vanlig hjelper dem familier i Øvre Romerike med hovedsakelig mat og hygieneartikler. De hjelper også barn og unge med å få sykler til våren, ferieaktiviteter på sommeren, og bistår familier mot jul og andre høytider.

I halv tolv-tiden tirsdag formiddag er det kommet inn over 3,4 millioner kroner til innsamlingen på Spleis.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 60,03 øre - fastpris 4,90 øre