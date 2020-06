Vil kutte avgift på brus, saft og fly: – Vi må sikre norske arbeidsplasser

Senterpartiet foreslår en drøy milliard i avgiftslettelser for å hjelpe reisenæringen og stoppe handelslekkasje.

E6, MINNESUND (Nettavisen): Senterpartiet reagerer på fraværet av avgiftslettelse i det nye koronabudsjettet til regjeringen. Nå lanserer de egen pakke.

– Vi har et mål om å få ned avgiftsnivået. Siden Høyre kom inn i regjering i 2013 har avgiftsnivået gått opp. Det rammer folk med lavere inntekt mye tøffere enn folk med høy inntekt. Det er grunnleggende usosialt, sier Vedum til Nettavisen.

Torsdag ble Frp enige med regjeringspartiene om revidert nasjonalbusjett, som har et formål om å bekjempe koronakrisen for næringslivet.

Selv om arbeidsledigheten har gått noe ned etter gjenåpningen og krisetiltak, er det fortsatt drøyt 350.000 nordmenn som står arbeidsledig eller permittert. Det er spådd krise i en rekke viktige norske næringer. Både oljenæringen og maritim næring har fått store krisepakker.

Kutter fem avgifter

Men Senterpartiet reagerer på fraværet av avgiftslettelser. De vil fremme forslag om å fjerne eller redusere fem ulike avgifter.

– Det blir mer krevende fremover å sikre norske arbeidsplasser og norsk industri. Derfor må vi senke avgiftene, sier Vedum.

Han peker spesielt på reiselivsnæringen.

– Turistnæringen og drosjenæringen er blant dem som er hardest rammet i koronakrisen. Nå har de lav moms, men bare til november. Det er altfor tidlig. For norsk reisenæring vil det bety mye for å få inn kunder som bestiller god tid i forveien, sier Vedum.

Vedum er spesielt frustrert over at avgiftene har gått opp på en rekke produkter som har ført til økt handelslekkasje til Sverige. Det vil han sette en stopper for.

– Nå har naturlig nok grensehandelen gått ned i koronatiden. Men brus og saft er blant produktene som har økt handelslekkasjen etter regjeringen har satt opp avgiftene, sier Vedum.

Redde luftfarten

Dermed foreslår han å kutte brusavgiften og avgiften på saft med totalt 415 millioner kroner.

– Avgiftshoppet Høyre-regjeringen innførte i 2017 var en oppskrift på å flytte arbeidsplasser ut av Norge. Jeg mener vi må gå lenger enn dette forslaget, men det er en start for å få senket avgiften tilbake til det gamle nivået, sier han.

I tillegg foreslår Senterpartiet å fjerne flypassasjeravgiften for alle innlandsflyvninger.

– Norsk luftfart er i ferd med å knekke ryggen fullstendig. Flypassasjeravgiften var noe som ble funnet på en sen nattetime mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. Det første som skjedde var at Rygge lufthavn ble nedlagt. Og nå er det på tide å bli kvitt denne avgiften, sier Vedum.

Fakta Dette er Sps avgiftspakke ↓ Reiselivsmoms. Er til vanlig på 12 %, men er redusert til 6 % i forrige krisepakke, men bare til oktober. Sp krever at den settes ned til 6 % ut året, og neste år (Provenyet på reiselivsmomsen er 425 millioner kroner i RNB). Avgift på ikke alkoholholdig drikke. Reversere Høyre og FrP sin økning fra 2017, som var på 40 % + mva. Satsen er nå på 4,91 kroner pr. liter, Sp vil ha den ned til 3,40 kroner pr. liter. Koster 365 millioner. Flypassasjeravgiften. Fjerne den ut hele 2020. Den er nå på 76,50 kroner pr.passasjer pr.flygning innenlands. Kostnad 170 millioner kroner. Biodiesel. Reversere hele avgiften som regjeringen innfører 1.juli 2020 (veibruksavgift). Satsen er på 3,60 kroner pr. liter. Provenynøytralt. Taksameteravgiften for taxinæringen. Fjerne avgiften for 2020 med tilbakevirkende kraft. Koster 19,3 millioner kroner. Saftavgiften. Fjerne den ut 2020. Satsen er nå på 1,76 kroner pr. liter. Koster 50 millioner kroner.

– Er det ikke et ønske å få ned flytrafikken av hensynet til klima?

– Det er ikke negativt om folk dropper en ekstra helgetur til New York. Men bor du på Finnmarkskysten, så er alternativet til fly å kjøre flere dager i bil. På Østlandet her går det med bil, tog og buss. Men i Nord-Norge og flere steder på Vestlandet er fly kollektivtrafikken. Den siste tiden har det for eksempel også vært et problem å få ned nordnorske representanter til møter i Stortinget, sier Vedum.

– Men du skal både øke rammen til kommunene og én milliard i avgiftslette. Hvordan skal dette finansieres?

– I år så bruker vi mer oljepenger. Det er riktig å gjøre nå. Jeg er veldig redd for at om vi ikke gjør nok nå, så får vi igjen regningen neste år i flere permitteringer og arbeidsledige. Det er nettopp dette oljefondet er laget for, sier han.