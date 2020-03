Vil stanse alle cruiseskip på vei til Norge: - Helt håpløst

Er cruiseskipene en yngleplass for virusspredning? Alle cruiseanløp bør bli suspendert, mener Mímir Kristjánsson.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) 4,7 millioner cruisepassasjerer er ventet å gå i land i Norge i år. Det går ikke med dagens smittesituasjon, mener Rødt-politiker Mímir Kristjánsson, som mener et smitteutbrudd kan gi enormt press på det lokale helsevesenet.

– Dersom noen av cruisepassasjerene blir smittet av viruset, kan de seile gjennom flere havner før det blir oppdaget. Og hvem skal ta ansvar for et cruiseskip i karantene? Alle norske kommuner merker hvordan koronaviruset legger press på helsevesenet allerede, sier Kristjánsson.

I fjor kom det over 550.000 cruisepassasjerer til Bergen og over 460.000 til Stavanger, ifølge Kystverket. Kristjánsson, som er en del av det nye politiske flertallet i Stavanger, mener det ikke gir mening at kommunen skal stenge arrangementer med over 500 deltakere, samtidig som tusenvis av cruiseturister kommer inn til byene.

– Jeg mener at vi enten skal suspendere alle cruiseskip inntil videre, eller at cruisepassasjerer fra risikoområdene ikke bør få reise inn. Jeg er sikker på at kommunene og helsepersonell har så gode rutiner som mulig når smitten først har kommet. Men jeg føler meg ikke så trygg på at cruiseselskipene har gode rutiner for å hindre at smitten spres, sier Kristjánsson.

Bergen vurderer cruiseskip-vedtak

Tidligere denne måneden ble cruiseskipet «Aida Aura» fra Tyskland holdt igjen i Haugesund på grunn av mistanke om koronavirus-smitte. Onsdag er det ventet at Bergen, som har iverksatt strenge tiltak for å hindre smitte, vil komme med ferske grep knyttet til cruisetrafikken.

Allerede torsdag skal det etter planen komme et nytt cruiseskip til Bergen. Derfor haster det med å fatte et vedtak i Vestlandets største by.

– Nå venter vi på tilbakemelding fra politikerne i Bergen, som skal ta stilling til spørsmålet. De har etterlyst nasjonale føringer. Vi avventer situasjonen, og håper på en kjapp avklaring, sier Astrid Tomassen, kommunikasjonssjef i Bergen Havn til Nettavisen Økonomi.

Robert Rastad, kommunaldirektør og leder for beredskapsgruppen i Bergen, skriver i en tekstmelding til Nettavisen at det kommer informasjon om cruisesituasjonen i løpet av de neste timene.

1. mars fikk alle passasjerene forlate cruiseskipet Diamond Princess i den japanske byen Yokohama. En britisk mann døde, og over 700 personer på cruiseskipet ble smittet av covid-19-viruset. Foto: AP (NTB scanpix)

Cruiseskipene som kommer til Bergen, Stavanger og andre norske havner har varselsplikt, og skal si ifra til havnene, kystverket og helsedirektoratet dersom de mistenker smitte om bord. Havneselskapene kan i utgangspunktet ikke nekte cruiseskipene adgang. Kristjánsson mener det er på høy tid at politikere nasjonalt tar grep.

– At det ikke skal gå an å stoppe cruiseskipene høres helt håpløst ut. Dette høres ut som et smutthull i smittevernspolitikken som krever tiltak fra politikerne nasjonalt, sier Kristjánsson.

– Men du er en del av den politiske ledelsen i Stavanger. Kan ikke dere gjøre noe?



– Stavanger Havn er et interkommunalt selskap. Vi har snakket om det, men ting tar tid. Derfor mener jeg at dette må løftes opp nasjonalt, sier Kristjánsson.

I en melding på Facebook skriver stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) at Stavanger ser på mulighetene for cruisestopp.

– Jeg er skeptisk til cruiseanløp i byen, og har tatt kontakt med nasjonale helsemyndigheter for å få avklart muligheten for innreiseforbud, skriver Nordtun.

Amerikanerne vurderer full cruisestopp

USA har allerede advart amerikanerne mot cruiseskip, og i forrige uke ble cruiseskipet Grand Princess stoppet fra å legge til kai i San Franscisco, etter at 21 personer testet positivt for koronaviruset.

Cruiseskipet Grand Princess, som har minst 21 koronavirus-smittede om bord, får nå legge til kai i Oakland. Foto: AP/NTB Scanpix

Det hvite hus i Washington DC vurderte tidligere denne uken å begrense smittefaren gjennom å legge ned forbud mot cruisetrafikk i USA. Myndighetene tar nå stilling til et forslag som skal forbedre sikkerheten på cruiseskipene for at reisene kan fortsette.

Cruiseindustrien forbereder seg på dramatiske økonomiske konsekvenser som en følge av avbestillinger og utbrudd på skipene. I februar anslo Carnival, verdens største cruiseselskap, at inntektene ville falle med 4,3 milliarder kroner dersom koronaviruset gjorde at skipene deres i Asia ble suspendert til slutten av april.