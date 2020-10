Vil utfordre det norske markedet: Kan bli flybilletter for 10 kroner

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air kommer til Norge i november. Da kan flybillettene bli rekordbillige.

Flyselskapet starter 5. november opp med de tre innenlandsrutene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Tromsø.

Wizz Air skal også satse på innenlandsreiser i Italia. Nå reklamerer selskapet for billetter ned mot kun én euro - rundt ti norske kroner - for en enkeltbillett, melder flysmart24.no. Det er også en rekke billetter til rundt 100 norske kroner.

Den norske flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs i selskapet WinAir ser ikke bort fra at vi vil se lignende lave priser når selskapet er i gang med den norske satsingen. Han tror imidlertid ikke Wizz Air nødvendigvis taper penger på så billige billetter.

– Selskapet vet at alle seter ikke blir solgt uansett. Dermed selges noe av overskudds-kapasiteten til 1 euro. Selve billettprisen står for 55 prosent av inntektene til Wizz Air, resten kommer fra tilleggstjenester. Det gjelder også for billettene til 1 euro, forklarer han til flysmart24.no.

- Det gir tilleggsinntekter som gjør at selskapet egentlig får inn mer penger fra passasjerene på disse billettene enn den euroen billetten koster, sier han.

Vil vurdere minstepris på norske flybilletter

Med lavprisselskapet Wizz Airs innenriksruter i Norge, mener Flygerforbundet at det kan være verdt å utrede en minstepris på flybilletter, meldte NTB tidligere i oktober.

I Østerrike har de en minstepris på 40 euro for en flybillett, fordi superbillige billetter undergraver både klimapolitikk og levelige lønnsstandarder, skrev Fri Fagbevegelse sist uke.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, mener dette også kan være verdt å utrede i Norge.

– Dette er helt klart en interessant vei å gå. Generelt er det fri konkurranse og selskapene selv som fastsetter prisene. Men når enkelte selskaper senker prisen slik at prisen blir omtrent hva en kopp kaffe koster på Gardermoen, er det noe som ikke er som det skal være, sa Carlsen til Fri Fagbevegelse.

Avisen skriver at Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, sendte en skriftlig henvendelse til samferdselsminister Knut Arild Hareide om det ville vært tillatt med en tilsvarende minstepris på flyreiser i Norge. Hareide svarte at han bare kjenner til at den østerrikske regjeringen skal ha vedtatt dette, fra medieomtale, og at det er vanskelig å gi et tydelig ja-/nei-svar på spørsmålet.

– Utgangspunktet etter den grunnleggende markedsforordningen for lufttransport i EU/EØS er at flyselskapene fritt kan fastsette prisen på billettene sine, skriver Hareide i svaret.

Sier de vil overholde det norske regelverket

Men lavprisselskapets inntog i Norge har vekket reaksjoner. Det ungarske selskapet har gjort det klart at de ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger. Det har ført til at motstand i fagbevegelsen, og Industri Energi og Nito er blant organisasjonene som vil nekte sine ansatte å bruke selskapet til jobbreiser.

Statsminister Erna Solberg (H) har gjort det klart at Wizz Air ikke kan nekte ansatte å organisere seg. Hun støtter boikott.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa Solberg i en spørretime i Stortinget.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Erlend Wiborg, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, går for sin del mot boikotten.

– Det at vi får flere selskaper som ønsker å fly i Norge, er bra. Det skaper økt konkurranse og øker også muligheten for å få startet flytrafikk fra Moss Lufthavn Rygge igjen, sier Wiborg.

Wizz Air selv mener de har blitt anklaget for ting som ikke stemmer. Flyselskapet opplyser at de alltid følger gjeldende lover.

– Wizz Air følger gjeldende lover og reguleringer i alle land vi opererer i. Det er avgjørende og uunnværlig for vår virksomhet. Vi respekterer den norske arbeidslivsmodellen fullt ut og vil selvsagt overholde det norske regelverket, uttalte personaldirektør Johan Eidhagen i en pressemelding.