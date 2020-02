Vilde byttet bank og fikk renta ned 0,6 prosent: - Alle bør prute, og minst en gang i året!

- Alle burde gjøre dette. Minst en gang i året.

Med et enkelt søk i Finansportalen fant Ingelin Vilde Moe (27) en bank med en langt bedre rente enn den hun hadde på boliglånet sitt. På noen minutter hadde hun spart 9.000 kroner i årlige utgifter.

- Jeg brukte «bytte bank»-funksjonen, det gikk veldig greit, sier hun.

I denne rente-søkemotoren kan man samtidig konfrontere sin egen bank med tilbudet fra en konkurrerende bank. Det er ikke uvanlig at banken man har lån i strekker seg for å møte tilbudet, men det er heller ikke alltid det skjer.

- Jeg fikk 2,7 prosent rente i DinBank, mens jeg hadde 3,3 i SBank. De kunne ikke matche det, sier Ingelin Vilde Moe.

Mye å spare - og mer enn før

Minuttene tilbrakt med søk og opplysninger i søkemotoren, og et par eposter, sparer Moe for store beløp, når lånet på den første boligen, i Oslo, skal nedbetales.

Renta i SBank ville gitt Ingelin årlige renteutgifter på 50.820 kroner i året etter skattefradraget på 23 prosent. Boliglånet på rundt 2 millioner kroner er på litt over 75 prosent av boligverdien. Bankbyttet reduserer beløpet til 41.580 kroner årlig.

I 2019 satte Norges Bank opp styringsrenta tre ganger, totalt har det vært fire renteøkninger det siste drøye året. Utlånsrenta til deg med boliglån har steget i takt med dette.

Et lån på 2 millioner kroner ble 15.600 kroner i året dyrere, hvis banken din satte opp renta tilsvarende, inkludert rentefradraget for økt rente. Prisøkningen kan reduseres hvis du som kunde er aktiv, hevder Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

- Veldig mange har dårligere rente enn de kan få, så de betaler for mye på lånet - det blir fort mange tusen kroner i året. Det baller på seg. De fleste kunne spart 6000 i året, sier Pihl til Nettavisen.

Les også: Ekspertene: 7 tips som kan spare deg store beløp

Bare en av seks pruter

I en undersøkelse gjort av Finans Norge i 2018 blant 1133 personer svarer bare 4 prosent at de har byttet bank og 14 prosent, eller omtrent en av seks, at de har forhandlet renta ned.

Tre av fire har ikke vurdert å bytte bank, og bare en av fem tror det er noe å spare på det. Carsten Phil i Huseierene sier til Nettavisen at han selv brukte bankens chat-funksjon på snakke renta ned.

- Har man sittet med samme bank i et par år, bør man i hvert fall gjøre det. Minst en gang i året. Får man ikke bra nok vilkår, er det enkelt å bytte bank.

Mange lar være å prøve, kanskje fordi de i utgangspunktet ikke er stresset av økonomien, tror Pihl:

- De aller fleste kan få til dette - særlig de som er over femti med middels lån, er dårlige til å prute renter. Det kan være enklere å å starte i egen bank enn å bytte, sier han.

Les også: Åtte tips til hvordan du kan få høyere lønn når du bytter jobb

- Større pågang nå

Ifølge storbanken Nordea er det flere nå enn før som henvender seg til banken for å prute ned renta:

- Vi merker at det er blitt vanligere nå enn for bare få år siden. Spesielt i perioder rundt renteendringer fra sentralbanken merker vi stor pågang. Da er det både egne kunder og kunder i andre banker som tar kontakt for å undersøke om de har riktig rente, sier Øistein Gamst Sandlie, leder for kundeservice i Nordea Norge.

Carsten Pihl i Huseierne anbefaler å sjekke et av rentebarometrene for å finne ut hvordan man ligger an, for deretter å ta kontakt med nåværende bank på telefon, epost eller chat.

Om ikke banken din kan matche konkurrentens rente, anbefaler han å bytte bank, som det også finnes flere enkle nettjenester som hjelper deg med, for eksempel Forbrukerrådets Finansportalen.

Mange fagorganisasjoner, som LO, YS og Akademikerne, har spesielt gunstige vilkår for sine medlemmer.

- Gå til banken og si «hør nå her!». Listeprisen er aldri den beste. Renta forhandles personlig, og selv storbankene har spesielle programmer som gir kundene bedre renter. Man må sjekke handlingsrommet.

- Men gjelder dette alle? Ligger noen kunder dårligere an enn andre?

- Hvis du er veldig dårlig til å betale på forfall eller har veldig lav egenkapital, kan det få konsekvenser. Men de aller fleste har jo dette på stell, sier Pihl.