Villa på Slemdal solgt for 15 millioner under takst

En villa på vestkanten i Oslo er solgt for 65 millioner kroner.

Det betyr at boligen har gått for hele 15 millioner kroner under prisantydning.

Nettavisen omtalte den 500 kvadratmeter store villaen i fjor høst, da den lå ute for 80 millioner kroner. Boligen ligger i Tennisveien 13 på Slemdal i Oslo vest.

Nå er boligen solgt for 65 millioner kroner. Ifølge Dagens Næringsliv, som først omtalte salget, skal kjøperen være entreprenøren Anders Vedal via hans selskap Tennisveien 13 as.

- Sånne eiendommer er det alltid litt utfordrende å treffe blink på, så man må prøve seg fram. Men selger er fornøyd med prisen, sier ansvarlig megler Tom Elliot Johnsen til Nettavisen.

Villaen ble opprinnelig ført opp i 1893, men er selvfølgelig modernisert - senest i perioden 2016-2019.

Videoen øverst i saken viser en spektakulær utsikt, der man ser ut Oslofjorden, men også opp til Holmenkollen.

Barnevennlig

Slemdal ligger under foten av Holmenkollåsen, og området er ett av de dyreste i ytre Oslo vest. Det er spesielt tomten og utsikten som er i særklasse for denne eiendommen.

- Det er et sjeldent vakkert hus, med nydelig arkitektur, og som ligger på en høyde som er den fineste tomten i området. Det er utsikt til Holmenkollen, ja, så å si alle retninger. Det finnes ikke innsyn til tomten, da må du opp i drone, skrøt stjernemegler Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen overfor Nettavisen Økonomi i fjor høst.

Tomten er på hele 3,6 mål og har derfor en stor verdi, men Johnsen sier utbyggingsmuligheter ikke er noe tema for salget.

- Nei, dette passer som en fremtidig villa for en velstående barnefamilie, sa Johnsen.

Vanskelig prissetting

Da Nettavisen snakket med eiendomsmegleren i fjor, sa han at det var vanskelig å prissette eiendommen.

- Det er alltid vanskelig å sette en slik pris, men tomten er såpass stor, og det er sjelden man får kjøpt en enebolig med nydelig hageanlegg som ligger på toppen av en kolle og dermed det høyeste punktet. Det er allerede interesse for eiendommen, sa Johnsen.

Selgeren er «ukjente» Lars Winsløw Eide, men han eier blant annet 85 prosent av selskapet Per Eide & Co AS, som i 2018 tjente 3,8 millioner kroner før skatt.

Årsaken til salget skal være at han ønsker et enklere hjem.