Ville lyse opp rasområdet, men politiet takket nei: - Det finnes ikke sterkere lys i Europa

Flere firmaer kastet seg rundt for å tilby Europas sterkeste lyskastere og fullt rigg til redningsaksjonen.

Første nyttårsdag ble leteaksjonen på Gjerdrum avsluttet på grunn av for dårlige lysforhold. Helt siden skredet gikk 30. desember har flere firmaer gått sammen om å tilby noen av verdens kraftigste lamper til redningsaksjonen.

Allerede den første kvelden etter raset ble Terje Røkke forespurt om å bidra med lys. Hans firma Camera in Motion disponerer to lamper som samlet gir 150.000 Watt lysstyrke. Det er nok til å lyse opp hele rasområdet om natten.

- Lampene kan skape dagslysforhold hele natta. Mange tenker på spoter når de hører om lys, men dette sprer lyset over 105 grader - du får et jevnt lys i et enormt område, sier Røkke.

Sammen med firmaet Spectre i Lillestrøm, og filmprodusent Simen Bang-Hansen, har Røkke forsøkt å tilby lyskasterne til redningsaksjonen. Men politiet har ikke slått til:

«Alle henvendelsene vi får blir vurdert, og vi tar kontakt i den grad det er aktuelt», skriver stabssjef i Øst politidistrikt, Jan Eivind Myklatun, i en epost formidlet av senior kommunikasjonsrådgiver Marianne Nordengen.

- Kunne lyst opp døgnet rundt

- Jeg ønsker på ingen måte å kritisere det formidable arbeidet som nå utføres på Gjerdrum. Men da jeg så på nyhetene at aksjonen ble avbrutt ved mørkets frembrudd, tenkte jeg at det ikke burde være nødvendig, når vi har dette utstyret. Jeg har hatt disse lampene i over 17 år og brukt dem på mange film- og tv-innspillinger, så jeg vet hva de er gode for, sier Røkke til Nettavisen.

Lampene brukes blant annet til å skape dagslys i mørke lysforhold under filminnspillinger. De er for eksempel brukt i «Kampen om Tungtvannet» og X-Games på Hafjell.

Flere firmaer, som Oslo Liftutleie og Infratek, er nå engasjert og har klargjort et komplett og gratis tilbud om utstyret, inkludert mannskap til å betjene det:

- Vi kan være klare på fire timer, sier filmprodusent Simen Bang-Hansen, daglig leder i produksjonsselskapet Rollo Tomasi AS, til Nettavisen.

Ringte politiet onsdag kveld

Geir K. Johansen er styreleder og teknisk sjef i Spectre, et firma lokalisert på Lillestrøm som tilbyr ekspertise på lyd og lys. Han har siden skredet gikk vært i kontakt med Røkke, og har via forbindelser hatt kontakt med redningsaksjonens ledelse, etter en forespørsel om utstyr.

- Jeg snakket med vakthavende ved operasjonssentralen ved Politidistrikt Øst onsdag kveld og opplyste om at vi kunne tilby alt fra mindre til veldig store lyskastere.

Han oppfatter at det ble notert, men hørte ikke mer fra politiet etter det, men har forsikret seg om at informasjonen er kommet fram. Johansen opplyser at han senest søndag morgen fikk beskjed om at innsatsledelsen er informert om tilbudet.

- Jeg har fått en sms om at de takker for tilbudet og gjør en løpende vurdering, sier Johansen.

Har alt rigget og klart

Lampene krever enormt med strøm, og derfor er et aggregat allerede klargjort nær rasområdet. Den største lampen, på 100.000 watt, har en seks meter lang halogenpære. Den kan løftes 57 meter opp med den største liften fra Oslo Liftutleie.

- Da blir det dagslys i hele området, sier Simen Bang-Hansen.

Han forteller om et frustrerende forsøk på å nå fram. Lørdag ettermiddag var han i kontakt med Oslo Politikammer som satte ham over til Politidistrikt Øst, men fikk ikke snakket noen der.

- Jeg ble sittende lenge og vente på at Øst skulle svare - så ble jeg satt tilbake til Oslo Politikammer. De sa da at de hadde snakket med Politidistrikt Øst, og de ba om en mail. Jeg understreket at dette burde haste. Så fikk jeg en epostadresse for å redegjøre hva jeg kunne tilby. Jeg fortalte dem at de kunne få alt dette kostnadsfritt.

Sendte haste-anmodning

Klokka 15.16 lørdag ettermiddag sendte Bang-Hansen en mail til Politidistrikt Øst med headingen «HASTER! Anmodning, teknisk bistand med LYS på Gjerdrum». Ingen har tatt kontakt etter det.

- Utstyret er allerede trillet fra lager ut i lastebiler. Jeg sa at vi kunne få det til å lyse i Gjerdrum på fire timer. Utstyret var på lager, men er nå trillet ut i lastebiler. Det er tre lamper, en på 100.000 og to på 25.000 watt. Det finnes ikke sterkere lys i Europa, sier Bang-Hansen.

Simen Bang-Hansen synes det er rart at ikke innsatsledelsen har grepet tilbudet og tatt kontakt:

- Det har kommet helt opp til topps at det står klare lamper og venter. Hadde de sagt ja med en gang, kunne de hatt dagslys døgnet rundt - vi har altså gitt et tilbud om utstyr for mange hundre tusen kroner gratis som de ikke har svart på.

- Har det vi trenger

Politiet mottar svært mange henvendelser fra privatpersoner, firmaer og organisasjoner som ønsker å bistå med utstyr og hjelp, skriver stabssjef i Øst politidistrikt, Jan Eivind Myklatun, i en epost til Nettavisen.

- Vi setter stor pris på at mange ønsker å bidra. Politiet har i stor grad tilgang til utstyret vi trenger, og rekvirerer det vi eventuelt skulle ha behov for. Alle henvendelsene vi får blir vurdert, og vi tar kontakt i den grad det er aktuelt, skriver han.

Vårt spørsmål om hva som var vurderingen etter at Johansen henvendte seg til Øst politidistrikt onsdag kveld, blir ikke besvart konkret:

- På grunn av antall henvendelser og intensiteten i arbeidet, klarer vi dessverre ikke å gi alle en tilbakemelding.

