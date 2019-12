Ville tilstander da Greta Thunberg ankom klimatoppmøte: – Det er helt absurd

Den svenske klimaaktivisten trengte politieskorte for å komme seg gjennom pressekorps og skuelystne.

Det var ville tilstander da Greta Thunberg ankom togstasjonen i Madrid fredag kveld.

Et enormt pressekorps og mange skuelystne førte til at 16-åringen fra Sverige måtte ha politieskorte for å komme seg frem.

Du kan se oppstyret i videoen fra ABC News under.

– Det er absurd. Jeg ler av det. Jeg forstår ikke hvorfor det er blitt slik, sa Thunberg til Aftonbladet om oppmerksomheten.

MYE FOLK: Mange ville ha en bit av Greta Thunberg da hun ankom Madrid hvor årets klimatoppmøte arrangeres. Foto: Andrea Comas (AP)

Like etter den dramatiske ankomsten var unnagjort, var det duket for pressekonferanse sammen med tre andre unge klimaaktivister.

Der ga Thunberg politikere det glatte lag.

– Vi har streiket i ett år, men i bunn og grunn har ingenting skjedd, sa Greta Thunberg.

– Vi ville blitt glad for litt handling fra dem som sitter ved makten, sa Thunberg ifølge NTB.

På spørsmål om hva millioner av skoleungdom har oppnådd med skolestreikbevegelsen FridaysForFuture, svarte Thunberg:

– Vi har økt folks bevissthet og skapt meninger, og det er et stort steg, men ikke nok. Utslippene fortsetter, og dermed er det ingen seier. Ser du det på denne måten, har vi ikke oppnådd noen ting.

POLITIESKORTE: Det måtte eskorte til av det spanske politiet for å komme seg forbi pressekorpset. Foto: Juan Medina (Reuters)

Tumulter på Madrid-stasjon

Det var stor oppstandelse og trengsel på stasjonen da 16-åringen ankom Madrid med nattoget fra Lisboa fredag morgen. Hun ble møtt av et stort medieoppbud, og det ble trengsel og tilløp til tumulter da hun forsøkte å ta seg gjennom stasjonen der mange skuelystne hadde samlet seg.

Selv kommenterte Thunberg oppstyret med denne Twitter-meldingen:

«Jeg greide å snike meg inn i Madrid. Jeg tror ikke noen så meg. Uansett, det er flott å være i Spania!»

Klimamarsj

16-åringen ankom Lisboa tidligere denne uken etter å ha seilt over Atlanterhavet fra USA. Seilturen tok noe lenger tid enn antatt, dermed ankom hun noen dager forsinket til den store klimakonferansen COP25, som for tiden pågår i den spanske hovedstaden.

Men hun rakk den store klimamarsjen i Madrid fredag kveld. En tilsvarende marsj arrangeres i Santiago i Chile, som måtte gi fra seg konferansen på grunn av demonstrasjoner mot regjeringen.

Tidligere på dagen tok Thunberg en tur innom konferansesenteret der klimamøtet foregår. Der sluttet hun seg en til gruppe på rundt 40 tenåringer som arrangerte en sitt-ned-protest med krav om øyeblikkelig handling for å ned klimautslippene.

– Absurd oppmerksomhet

Til Aftonbladet sier Thunberg at hun ikke er uberørt at den store oppmerksomheten.

– Jeg liker ikke å være i sentrum hele tiden, men dette er en bra ting, sier Thunberg og viser til at hver gang de skriver om henne, så skriver de også om klimakrisen.

Faren Svante kaller oppstyret for galskap.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier han til avisen.