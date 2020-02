Vinbaren måtte fjerne tomme flasker og bilder av vinglass

Torsdag 20. februar fikk en rekke vinbarer i Oslo sentrum besøk av Næringsetaten i Oslo kommune.

- Vi ble ganske satt ut da de kom på døra. Det var litt overraskende. Tidligere har de jo pleid å ringe.

Lise Aanes er daglig leder i Esaias vinbar i Storgata, like ved Oslo domkirke. Vinbaren ble etablert i april 2019 og har spesialisert seg på naturvin, som betyr at den er biodynamisk og økologisk produsert. Mye av det som selges er fra små produsenter og ikke tilgjengelig på Vinmonopolet.

Den kanskje viktigste informasjonskanalen for vinbaren er derfor Instagram-kontoen, der den lille vinbaren har passert 2000 følgere. Gode bilder tatt av profesjonell fotograf har vært viktig for å promotere virksomheten.

Vinbaren må fjerne bilder av vinglass

Siden vinbaren utelukkende selger naturvin og har et stadig roterende utvalg, har Esaias brukt det sosiale mediet til å informere sine følgere om hva slags viner de har inne, og annen relevant informasjon for følgerne.

Det blir det en slutt på nå. Da Næringsetaten kom innom og gikk gjennom Instagramkontoen, fikk Esaias beskjed om å fjerne alle referanser til vinnavn samt alle bilder som kan forbindes med vinsalg og alle bildetekster med referanse til vin.

- Alle bilder med et vinglass måtte også fjernes, selv om glasset inneholdt jus.Vi måtte også fjerne to tomme vinflasker brukt som dekor i en hylle, forteller Lise Aanes.

Vinbarene har fått en uke på å etterkomme kravet.

INSTAGRAM ER VIKTIG: - Folk oppsøker oss i sosiale medier for å finne ut hva vi har, og utvalget skifter hele tiden. Det er jo ikke det samme som å stå på Karl Johan med en plakat og rope ut “kjøp vin hos oss”, sier Lise Aanes, daglig leder i vinbaren Esiaias sentralt i Oslo. Foto: Morten Solli





Måtte fjerne plakat

Det er tre vinbarer som plutselig fikk besøk sist torsdag, opplyser av Næringsetaten, som understreker at dette ikke var en spesiell innsats mot vinbarer, men en vanlig rutinekontroll.

Vinbaren Skaal måtte ta ned en plakat utenfor toalettet, forteller daglig leder Fridtjof Seeberg ved Skaal vinbar til bloggen Helles Ktichen, som omtalte denne saken først.

- Det er en plakat for Tour de Fruits som var en cidersmaking jeg deltok på i Frankrike hvor det kun er tre tegneseriefigurer formet som drueklaser og lignende på sykkel hvor det kun står «Tour de Fruits» og teksten ellers er “Admission 10 euro” og datoen for eventet som var nå i februar, sier Seeberg til bloggen.

– Vi får heller ikke skrive på den svarte tavlen på stolpen som er i baren om hvilke glass vi tilbyr den gitte dag. For eksempel hvilke røde, hvite, oransje glass vi tilbyr, sier han.

Utlendinger undrer seg

Aanes understreker at hun forstår alkoholloven, reklameforbudet og behovet for en regulering, men at en så streng håndheving i praksis gjør det vanskelig å informere kundene.

- Folk oppsøker oss i sosiale medier for å finne ut hva vi har, og utvalget skifter hele tiden. Det er jo ikke det samme som å stå på Karl Johan med en plakat og rope ut “kjøp vin hos oss”.

Tilstedeværelsen og informasjon via Instagram er viktig, forteller hun:

- Det er kjempeviktig for kundegrunnlaget. Kundene våre er er interessert i naturvin og denne kulturen, og oppsøker oss på grunn av dette. Det er ikke noe fyllested, dette. Utenlandske følgere lurer nå på om vi fortsatt selger vin.

Lena Bøhn, daglig leder i Café Bacchus og eier av Bacchus og Esaias, understreker at vinbaren ikke ønsker en konfrontasjon med Næringsetaten.

- Vi vil gjerne ha regler, men ønsker en diskusjon om regelverket. Når det er helt umulig å informere om det man driver med som vinbar, blir det feil, sier hun.

Svarer ikke på spørsmålene

Nettavisen har tirsdag ettermiddag spurt Næringsetaten i Oslo flere spørsmål for å få avklart hva som er lov og ikke lov for vinbar å drive med av informasjon. Etaten har svart på vår henvendelse med henvisning til de generelle lovreglene.

For eksempel er produktplassering og direkte salgsfremmende opplysninger i sosiale medier ikke lov, heller ikke annonsering av happy hour, tilbud eller annen konkret reklame for drikkeaktiviteter.

Det vi ikke har fått avklart, er hvorvidt rene faktaopplysninger, som det Esaias' daglige leder beskriver over, er lovstridig, eller om det er forbudt å ha tomme vinflasker utstilt som en del av interiøret i en vinbar.

Her er spørsmålene Næringsetaten ikke har besvart konkret:

Hvorfor skal ikke en vinbar, som henvender seg til spesielt vininteresserte, kunne informere følgere på sosiale medier om sitt utvalg?

Kan en slik bar for eksempel informere om utvalget via et nyhetsbrev til følgere i stedet?

I kontrollen av vinbaren Esaias måtte bilder av vinglass med jus i måtte fjernes - betyr det at det heller ikke er lov å reklamere for vinglass?

Vinbaren Esaias måtte i denne kontrollen fjerne to tomme vinflasker som var dekor fra en hylle - rett foran et stort salgsskap. På en vinbar. Er det reklame at det er tomme vinflasker utstilt i en vinbar?

Er det etatens oppfatning at sosiale medier har gitt større mulighet til å informere om alkoholholdig drikke på en måte som bryter med reklameloven?