Ving: Jobber intensivt for at alle skal komme hjem raskt

All flytrafikk med Thomas Cook Airlines Scandinavia er innstilt. Ving opplyser at de jobber intensivt for at kunder skal få komme seg hjem raskt.

Vinggruppens eiere, Thomas Cook Group, har søkt om konkurs. Omtrent 9.000 nordmenn blir direkte rammet av dette. Følg Nettavisens livestudio om Thomas Cook-konkursen Vingreiser har lagt ut informasjon til sine kunder på nettsidene sine. Alle avreiser mandag er innstilt. Også hjemreiser med Thomas Cook Airlines Scandinavia er innstilt. Kunder bes sjekke på ving.no eller på billetten sin hva som gjelder for sine reiser. – Vårt fokus akkurat nå er å ta vare på berørte kunder, og vi forventer å ha mer informasjon i løpet av dagen. For mer detaljert informasjon om hva som gjelder for din reise, kan du se på ving.no eller i Ving-appen. Alle pakkereiser som er bestilt av Ving, er sikret av reisegarantien, opplyser selskapet på sine nettsider mandag morgen. Passasjerer som skulle ha reist med Ving og flyselskapet Thomas Cook Airlines mandag, får beskjed om å ikke reise til flyplassen. Ving opplyser at reiser bestilt gjennom deres selskap, men med andre flyselskaper som British Airways, Norwegian og Thai Airways ikke blir berørt. SAS opplyser imidlertid til NTB at Ving-kunder som skulle reise med SAS fra Trondheim til Kypros mandag, må bli hjemme. Kunder som har bestilt reiser med Ving med avganger i tiden fremover, bes holde seg oppdatert på selskapets nettsider. – Vi regner med å ha mer informasjon i løpet av dagen og vil oppdatere alle så fort vi har mer informasjon, skriver Ving. (©NTB) Les også 9.000 norske Ving-kunder rammet av Thomas Cook-konkurs Les også Ving holder pressekonferanse etter Thomas Cook-konkurs